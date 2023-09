Spekulace začínají, protože fanoušci čekají na září Nintendo Direct

Fanoušci Nintenda netrpělivě očekávají oznámení zářijové showcase Nintendo Direct, což je tradice, kterou společnost dodržovala v předchozích letech. I když Nintendo událost oficiálně neoznámilo, posledních několik let ukázalo konzistentní vzor zářijové přímé prezentace. S úniky a zvěstmi, které kolují o ukázkách zvěstovaného Switch 2, které se vývojářům ukážou na Gamescomu 2023, spekulace sílí.

Období v polovině měsíce, které předcházelo Tokyo Game Show, která začíná 21. září, bylo pro Nintendo historicky nejlepším časem na pořádání showcase. S ohledem na nabitý plán vydání her na zbytek roku 2023, včetně titulů jako Super Mario RPG, WarioWare: Move It!, Pokémon Scarlet and Violet DLC a Detective Pikachu Returns, se někteří fanoušci mohou ptát, zda je ten správný čas, aby Nintendo odhalilo. ještě více her.

Když se však podíváme na předchozí roky, Nintendo Directs v září často obsahovalo oznámení o nadcházejících titulech. Mlýn pověstí již bzučí potenciálními hrami, které by mohly být součástí události, a vždy existuje možnost, že vývojáři třetích stran předvedou své tituly, které nepocházejí od Nintenda, pro Switch.

Zatímco rok 2023 je již plný vzrušujících vydání, fanoušci se také těší na rok 2024, kde by mohla být odhalena nová hra Princess Peach a pověstný remaster Luigi's Mansion: Dark Moon. Očekává se také vydání DLC Splatoon 3 Side Order.

Zda se zářijový Nintendo Direct letos uskuteční, nebo ne, se teprve uvidí, ale fanoušci zůstávají v naději. Průzkum mezi fanoušky ukazuje, že většina věří, že bude Direct, přičemž 66 % očekává přehlídku plnou titulů první strany. 18 % si myslí, že to může být příliš brzy po nedávném Wonder Direct, zatímco 7 % věří, že Nintendo letos tento trend zlomí.

Celkově vzato, fanoušci Nintenda netrpělivě očekávají jakékoli oznámení týkající se zářijového Directu a netrpělivě očekávají, jaké hry a překvapení je čekají.

