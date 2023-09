Časy vydání pro The Teal Mask DLC v Pokemon Scarlet and Violet

Trenéři po celém světě netrpělivě očekávají vydání prvního DLC Pokémon Scarlet and Violet, The Teal Mask. Spuštění je plánováno na středu 13. září a hráči jsou zvědaví na konkrétní časy vydání v jejich regionu.

Podle potvrzených informací bude DLC The Teal Mask vydáno v následujících časech:

– 6:12 tichomořského času (XNUMX. září)

– 8:12 středoevropského času (XNUMX. září)

– 9:12 východního času (XNUMX. září)

– 2:13 britského času (XNUMX. září)

– 3:13 středoevropského času (XNUMX. září)

– 5:30 indického času (13. září)

– 9:13 japonského času (XNUMX. září)

Tyto časy se mohou změnit, ale očekává se, že hra bude spuštěna kolem zadaného času. Hráči by měli být informováni o všech oznámeních týkajících se změn času vydání.

Teal Mask je součástí The Hidden Treasure of Area Zero DLC pro Pokemon Scarlet and Violet. DLC vezme hráče na školní výlet do Kitakami, pulzující vesnice plné svátečních aktivit a pouličních prodejců. Společnost Pokemon Company již představila nová kapesní monstra, legendy a postavy, které budou představeny v The Teal Mask.

Úniky také odhalily další informace o nových schopnostech, položkách Pokedex a kapesních příšerách, jako je Bloodmoon Ursaluna. Druhá část DLC The Hidden Area of ​​Treasure Zero, nazvaná The Indigo Disk, je naplánována na Q4/Winter v roce 2023.

Hráči, kteří chtějí zažít The Teal Mask DLC, budou muset vlastnit buď Pokemon Scarlet nebo Pokemon Violet. Ti, kteří vlastní obě hry, si budou muset zakoupit samostatné kopie The Teal Mask.

Navzdory počátečním technickým problémům, které ovlivnily ponoření a zkušenosti hráče, měl Pokemon Scarlet and Violet mimořádně úspěšný start a stal se největším vydáním Nintenda všech dob s 10 miliony prodaných kopií za první tři dny.

