Only Up, Virální hra na Twitchi, Staženo ze Steamu

Populární virální hra Only Up, která si během léta získala na Twitchi obrovskou popularitu, byla odstraněna z platformy Steam. Tvůrce hry, známý jako SCKR Games, vyjádřil touhu postoupit ze hry kvůli stresu, který způsobila.

Pouze Up získal na Twitchi významné příznivce díky svému jedinečnému pojetí příběhu Jacka a fazolového stonku. Hra obsahovala filozofická vyprávění a náročné plošinovky, když se hráči pokoušeli vyšplhat po různých plovoucích objektech a prostředích.

Navzdory úspěchu na Twitchi čelila Only Up kritice za zahrnutí referencí NFT, absenci herních funkcí, jako je funkce ukládání, a obvinění z používání aktiv chráněných autorskými právy od jiného vývojáře. Tyto kontroverze vedly k dočasnému stažení hry ze Steamu v červenci, než se vrátila.

V aktualizačním příspěvku sólový vývojář Only Up uznal své chyby a vyjádřil touhu nechat hru za sebou. Uváděli stres, který hra způsobila, a potřebu klidu a léčení. Vývojář plánuje dát si pauzu a pokračovat ve vzdělávání při práci na své další hře, předběžně nazvané Kith. Tento nový projekt bude mít jiný koncept, žánr a prostředí se zaměřením na kinematografii. Vývojář také vyjádřil touhu pracovat s malým týmem na zlepšení jejich herních dovedností.

V souladu s jejich oznámením, Only Up již není k dispozici ke koupi na Steamu. Ti, kteří si již hru zakoupili, si ji však stále mohou stáhnout a hrát. S téměř 13,000 XNUMX recenzemi si Only Up udržuje převážně pozitivní hodnocení.

