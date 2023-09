Odhalte souvislosti v logické hře New York Times

By

Shrnutí: The New York Times vydaly novou logickou hru s názvem Connections. Cílem hry je kategorizovat sadu 16 slov do čtyř tajných skupin hledáním spojení mezi nimi. Hra se denně resetuje a nabízí různé úrovně obtížnosti. Hráči mohou sledovat své vítězné série a porovnávat skóre s přáteli. Pokud potřebujete pomoc s řešením hádanky, hra poskytuje rady a odhaluje odpovědi. Dnešní témata zahrnují halloweenské dekorace, televizní pořady, symboly hracích automatů a čísla v názvech knih. Například kategorie Halloween Decorations obsahuje slova jako Bat, Cobweb, Pumpkin a Tombstone. Hra je náročná, ale mřížky se mění každý den a poskytují hráčům nové příležitosti k vyřešení hádanky.

Connections je logická hra vytvořená New York Times. Hra nabízí hráčům mřížku 16 slov a žádá je, aby slova uspořádali do čtyř sad po čtyřech na základě spojení mezi nimi. Tato spojení mohou souviset s různými tématy, jako jsou názvy franšíz videoher, pokračování knižních sérií, odstíny červené nebo názvy řetězcových restaurací.

I když se některá slova mohou zdát, že by mohla zapadnout do více témat, pro každou sadu existuje pouze jedna správná odpověď. Aby hráči pomohli identifikovat souvislosti, hra jim umožňuje zamíchat a přeskupit slova na mřížce.

Každá sada slov je barevně odlišena, přičemž žlutá skupina je nejsnáze identifikovatelná a fialová skupina nejobtížnější. Jakmile si hráči myslí, že identifikovali sadu, mohou odeslat svou odpověď. Pokud je správná, tato čtyři slova budou odstraněna z mřížky a bude odhaleno téma, které je spojuje. Nesprávné uhodnutí se bude počítat jako chyba a hráči mají limit čtyř chyb, než hra skončí.

Pokud mají hráči potíže s řešením hádanky, hra jim poskytne rady a odhalí některé odpovědi. Dnešní témata zahrnují Halloweenské dekorace, televizní pořady, symboly hracích automatů a čísla v názvech knih. Například jedna z Halloweenských dekorací je Netopýr a jedna z televizních pořadů je 24.

Connections je navrženo tak, aby bylo náročné a mřížky se mění každý den, což hráčům nabízí nové hádanky, které musí vyřešit. Takže pokud jste nedokázali vyřešit dnešní hádanku, nezapomeňte se zítra podívat na novou výzvu.

