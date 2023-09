Společnost nScrypt se sídlem na Floridě získává patent na modulární mobilní přímé digitální výrobní systémy

By

Společnost nScrypt, která se specializuje na mikrodávkování na Floridě, získala americký patent na svůj modulární mobilní přímý digitální výrobní systém. Systém, zapouzdřený ve standardním přepravním obalu, je navržen pro přímou digitální výrobu (DDM) a je schopen pracovat s širokou škálou materiálů, včetně termoplastů, kovů a keramiky.

Systém nabízí možnosti 3D tisku, stejně jako systém výběru a umístění elektronických součástí a bioreaktor. Díky integraci nScrypt's Factory do technologie Tool může modulární systém také vyrábět kompletní funkční elektronická zařízení. Systém je skládací pro snadnou přepravu a obsahuje různé pokročilé funkce, jako jsou elektrostatické výboje na podlaze, integrované komunikační systémy, solární napájení a dokonce i přistávací platformu pro drony.

Kromě tohoto patentu učinila výzkumná divize společnosti nScrypt, Sciperio, významný pokrok v technologii 3D tisku. Úspěšně zlepšili výkon struktur 3D tištěných obvodů (PCS) prostřednictvím technologie Factory in a Tool. Tato technologie byla použita k vytvoření obvodů s konformními topnými prvky pro elektronická zařízení a nositelnou technologii. Použili také Factory in a Tool k výrobě CubeSatů pro americké vesmírné síly, což prokázalo schopnost systému vytvářet složité struktury se zabudovanými funkcemi.

S tímto patentem a jejich pokroky v technologii 3D tisku je nScrypt předním hráčem v sektoru aditivní výroby. Jejich modulární mobilní systém otevírá nové možnosti pro lokalizovanou výrobu a výrobu dílů na míru. Tato technologie má potenciál způsobit revoluci v různých průmyslových odvětvích, od elektroniky po letecký průmysl.