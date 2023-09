Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS je nyní k dispozici na konzoli

Hráči konzole nyní mohou zažít děsivé vzrušení z Night At the Gates of Hell, kterou vyvinuli Puppet Combo a Black Eyed Priest. Hra, která byla dříve vydána pro PC, je nyní dostupná pro PlayStation 4, PlayStation 5 a Nintendo Switch.

Night At the Gates of Hell, inspirovaná italskými zombie filmy od Lucio Fulciho a Bruna Matteiho, stejně jako gore éry PS1 a atmosférou neonového disca, je Survival Horror FPS, která hráče ponoří do postapokalyptického světa.

Hlavní hrdina David je tichý muž, který nedávno ztratil manželku a žije ve svém bytě u moře. Náhle jeho město zachvátí epidemie zombie, která donutí Davida opustit svůj normální život a chopit se zbraní proti hordám nemrtvých.

Aby hráči přežili a nakonec odhalili pravdu za apokalypsou, musí řešit hádanky, hledat zdroje a využívat různé zbraně ke strategické likvidaci zombíků. Stejně jako díla Fulciho, jediný způsob, jak tato monstra porazit, je přesná střela do hlavy.

Hra nabízí napínavý a intenzivní zážitek, když hráči procházejí zdevastovaným městem a cestou potkávají další přeživší. Spolupráce a týmová práce jsou zásadní pro překonání výzev a odvážný únik.

Pokud jste PC hráči, Night At the Gates of Hell je stále k dispozici na Steamu pro vaše potěšení z hraní.

Zdroje: Puppet Combo, Black Eyed Priest

Definice:

– Survival Horror FPS: Žánr videohry, který kombinuje prvky survival hororu a střílečky z pohledu první osoby, kde hráči musí procházet hrozivým a nebezpečným prostředím a bojovat s nepřáteli.

– Lucio Fulci: Italský filmový režisér známý svou prací v hororovém žánru, zejména ve filmech o zombie.

– Bruno Mattei: Italský filmový režisér známý svými příspěvky do italského exploatačního filmu, včetně zombie filmů.