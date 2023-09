Může Starfield dosáhnout 60 FPS na Xbox Series X? Digitální slévárenské testy dávají naději!

By

Techničtí experti z Digital Foundry provedli testy, aby zjistili, zda Starfield, vysoce očekávaná hra od Bethesdy, může běžet rychlostí 60 snímků za sekundu (FPS) na Xbox Series X. I když odpověď není přímočará, výsledky poskytují naději. hráčů.

Společnost Digital Foundry použila sadu AMD 4800S Desktop Kit, která se úzce shoduje s GPU Xbox Series X, ke spuštění Starfield v nastavení srovnatelném s verzí Xbox Series X. Poté snížili rozlišení na 1440p, odpovídající verzi Xbox Series S, a důkladně prozkoumali hru, aby vyhodnotili snímkovou frekvenci.

Tým zjistil, že většinu času hra běžela nad 40 FPS. To naznačuje, že vhodnou volbou by mohl být režim 40 FPS s různými nastaveními GPU nebo vylepšeními dynamického škálování rozlišení. Další možností je režim Variable Refresh Rate (VRR), který by odemkl snímkovou frekvenci pro hráče s displeji s podporou VRR.

Nicméně dosažení konzistentních 60 FPS v průběhu celé hry se pro Starfield zdá nepravděpodobné. Digital Foundry dochází k závěru, že vyhrazený režim výkonu 60 FPS je významnou výzvou. Přesto vždy existuje šance, že by Bethesda mohla v budoucnu hráče překvapit optimalizací.

Chtěli byste vidět režim výkonu 40 FPS pro Starfield na Xbox Series X? Podělte se o své myšlenky níže!

Definice:

– FPS: Snímky za sekundu, míra obnovovací frekvence nebo snímkové frekvence hry nebo videa. Udává, kolik jednotlivých snímků se zobrazí za sekundu.

– GPU: Graphics Processing Unit, specializovaný elektronický obvod, který manipuluje a vykresluje obrázky, videa a animace.

– VRR: Variable Refresh Rate, technologie zobrazení, která umožňuje, aby se obnovovací frekvence obrazovky dynamicky přizpůsobovala snímkové frekvenci zobrazovaného obsahu.

Zdroj: Digital Foundry, „Může Starfield běžet rychlostí 60 snímků za sekundu na Xbox Series X?“, Pure Xbox.