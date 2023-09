Nový patent na ovladač Nintendo navrhuje opravu problému Joy-Con Drift

Nedávno zveřejněný patent patentového úřadu Spojených států amerických naznačuje, že Nintendo možná zvažuje trvalé řešení dlouhodobého problému Joy-Con driftu. Joy-Con drift je problém, při kterém konzole Nintendo Switch reaguje na fantomový pohyb z ovladačů Joy-Con. Tento problém byl pro majitele Switche velkou frustrací od vydání konzole v roce 2017, což mělo za následek hromadné žaloby a omluvu ze strany Nintenda.

Patent navrhuje použití „odporové sekce“ s magnetoreologickou kapalinou, která mění viskozitu na základě intenzity magnetického pole. Tato kapalina by působila jako odpor, když je ovladač přemístěn. Autorka her a obhájkyně přístupnosti Laura Kate Dale vyjádřila naději, že tento patent znamená, že Nintendo pracuje na Joy-Cons, které využívají magnetismus k zabránění driftu. Jiní však spekulují, že patent by mohl naznačovat, že Nintendo zavádí analogové tyčinky se zpětnou vazbou podobné těm, které se nacházejí na PS5.

Dale také zdůraznil důležitost možností přístupnosti na systémové úrovni pro handicapované hráče. Pokud by Nintendo začlenilo funkce, jako jsou filtry barvosleposti na systémové úrovni a značky přístupnosti do digitálního obchodu, učinilo by to hraní na Switch dostupnější a inkluzivnější.

Patent navíc vyvolal zvěsti o očekávaném Nintendo Switch 2, o jehož vydání se říká v roce 2024. Spekuluje se, že Switch 2 bude mít vylepšený výkon a upscaling ve stylu DLSS, aby se zlepšila snímková frekvence a rozlišení.

I když se teprve uvidí, zda a jak Nintendo implementuje nápady prezentované v patentu, možnost trvalé opravy Joy-Con driftu je pro majitele Switch povzbudivou zprávou. Nintendo zatím neposkytlo oficiální komentář k patentu.

Zdroj: Patentový úřad Spojených států