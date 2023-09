NBA 2K24 zaznamenává odpor od PC hráčů, stává se druhou nejhorší recenzovanou hrou na Steamu

By

Nedávno vydaná NBA 2K24, nejnovější díl dlouhotrvající basketbalové série vyvinuté společností 2K, čelila intenzivní kritice ze strany PC hráčů, což vedlo k přílivu negativních recenzí na Steamu. V důsledku toho se hra nyní podle Steamu 2 řadí jako druhá nejhorší recenzovaná hra na platformě, hned za Overwatch 250.

Odpor pramení ze skutečnosti, že PC verze NBA 2K24 je založena na verzích hry pro PlayStation 4 a Xbox One, spíše než na pokročilejších verzích pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Toto rozhodnutí způsobilo, že PC edice vizuálně chybí a postrádá významná vylepšení ve srovnání s loňským vydáním. Ve verzi pro PC navíc chybí některé funkce, které jsou exkluzivní pro novější verze konzole.

Oficiální web hry například vyzdvihuje funkce jako ProPLAY, která plynule začleňuje skutečné záběry NBA do hraní NBA 2K24, stejně jako personalizovaný kariérní režim nazvaný The W. Tyto funkce jsou bohužel dostupné pouze hráčům na PlayStation 5 a Xbox Série X/S, díky čemuž se PC hráči cítí opuštěni.

Recenze na Steamu vyjadřují zklamání sdílené hráči. Mnozí poukazují na to, že hratelnost a animace zůstávají do značné míry nezměněny od předchozích iterací. Jeden hráč říká: "Hlavní menu a textury parku stále vypadají velmi lacině jako vždy." Další recenze zdůrazňuje nedostatek úsilí vložené do PC verze, srovnává ji s konzolovou edicí a vyjadřuje frustraci nad promarněnými příležitostmi, aby byla srovnatelná s verzemi nové generace.

Kritika směřuje také k zahrnutí mikrotransakcí do NBA 2K24, hry, za kterou již hráči zaplatili plnou cenu. Negativní komentáře na platformách, jako je Reddit, zmiňují, jak hra využívá různé mikrotransakční taktiky, což dále zvyšuje nespokojenost mezi hráči.

2K zatím neřešilo problémy týkající se PC verze ani neposkytlo žádné informace o potenciálních aktualizacích ke zlepšení hry.

