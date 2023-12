NASA přijímá signál z kosmické lodi miliony mil daleko, revoluční komunikace

By

NASA úspěšně přijala signál z kosmické lodi umístěné 10 milionů mil daleko, což znamená významný průlom v komunikační technologii. Vesmírná agentura dosáhla tohoto úspěchu použitím Deep Space Optical Communications (DSOC), průkopnického experimentu, který využívá vzdálené lasery pro přenos dat.

Tradičně se komunikace s kosmickými loděmi v hlubokém vesmíru spoléhala převážně na rádiové signály přenášené přes rozsáhlé pozemské antény. Přestože jsou tyto rádiové signály spolehlivé, mají omezenou šířku pásma, což ztěžuje odesílání velkých souborů, jako jsou fotografie a videa ve vysokém rozlišení.

DSOC si klade za cíl revolučně změnit toto úzké místo v komunikaci využitím laserů pro rychlejší a efektivnější přenos dat. NASA tvrdí, že tato technologie by mohla potenciálně zvýšit rychlost přenosu dat až 100krát více než současné metody. Nedávný úspěšný test DSOC představuje první přenos dat prostřednictvím laseru z místa za Měsícem, čímž se efektivně zvýšil komunikační dosah více než 40krát.

Mise Psyche NASA, která se minulý měsíc pustila do studia vzdáleného asteroidu, byla prvním pokusem otestovat tuto špičkovou technologii za Měsícem. Sonda vybavená laserovým vysílačem a přijímačem schopným vysílat a přijímat laserové signály v blízké infračervené oblasti se zaměřila na laserový maják NASA v Kalifornii a dosáhla průlomu známého jako „první světlo“.

Tento počáteční úspěch je součástí série experimentů, o kterých NASA doufá, že potvrdí účinnost laserové technologie pro přenos dat. Trudy Kortes, ředitelka technologických demonstrací pro ředitelství misí vesmírných technologií v ústředí NASA, vysvětlila, že dosažení tohoto milníku je pro budoucnost vesmírného průzkumu zásadní. Připravuje cestu pro vyšší datové rychlosti a umožňuje přenos základních vědeckých informací, snímků ve vysokém rozlišení a dokonce streamování videa, což v konečném důsledku podporuje konečný cíl lidstva poslat lidi na Mars.

Přesnost potřebná k udržení laserových signálů na tak obrovské vzdálenosti je srovnatelná s nasměrováním světelného paprsku na minci ze vzdálenosti míle. Navíc se laser i jeho cíl neustále pohybují, což vyžaduje pečlivé seřízení během 20minutové cesty z nejvzdálenějšího bodu kosmické lodi Psyche.

V budoucnu se NASA zaměří na zdokonalení laserových zaměřovacích systémů kosmické lodi, aby bylo zajištěno přesné zaměřování. Jakmile to bude dokončeno, agentura plánuje provést další experimenty, které demonstrují schopnost kosmické lodi udržovat přenosy dat s velkou šířkou pásma v různých vzdálenostech od Země. Tyto experimenty zahrnují kódování dat do fotonů světla emitovaného kosmickou lodí, což umožňuje dekódování informací a jejich opětovné sestavení do obrázků nebo jiných životně důležitých dat po příchodu k pozemským dalekohledům.

S tímto převratným úspěchem je NASA připravena transformovat komunikaci mezi Zemí a hlubokým vesmírem a nabídnout nové možnosti pro vědecký průzkum a lidské cestování vesmírem.

FAQ

Jak se DSOC liší od tradičních komunikačních metod?

Tradiční komunikace s kosmickou lodí v hlubokém vesmíru závisí na rádiových signálech, které mají omezenou šířku pásma. Na druhé straně DSOC využívá k přenosu dat lasery, což může zvýšit rychlost přenosu dat až 100krát.

Jaký význam má příjem signálu ze vzdálenosti 10 milionů mil?

Přijetí signálu z kosmické lodi vzdálené 10 milionů mil je velkým úspěchem, protože demonstruje proveditelnost laserové komunikace na dlouhé vzdálenosti a její potenciál způsobit revoluci v komunikaci v hlubokém vesmíru.

Jaké jsou potenciální výhody laserové komunikace pro průzkum vesmíru?

Laserová komunikace nabízí vyšší datové rychlosti, což umožňuje přenos velkých souborů, jako jsou fotografie a videa ve vysokém rozlišení. Tato technologie by mohla výrazně zlepšit vědecký výzkum a podpořit budoucí lidské úsilí o průzkum vesmíru, jako jsou mise na Mars.

Jakým výzvám čelí laserová komunikace?

Laserová komunikace vyžaduje přesné zaměřování a sledování kvůli neustálému pohybu kosmické lodi i cíle na Zemi. Navíc adaptace dat na fotony světla pro přenos a jejich přesné dekódování po příjezdu představuje další technické překážky, které výzkumníci řeší.

Jak bude NASA postupovat s dalšími experimenty?

NASA se zaměří na vylepšení laserových zaměřovacích systémů kosmické lodi, aby bylo zajištěno přesné zaměření. Agentura poté plánuje provést experimenty demonstrující trvalé přenosy dat s vysokou šířkou pásma v různých vzdálenostech od Země kódováním dat na světelné fotony emitované kosmickou lodí.