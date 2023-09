By

Role digitálních technologií se v období Covid-19 stala stále důležitější. Nyní je to jedna z hlavních priorit G20, zejména pokud jde o mikro, malé a střední podniky (MSME). Tyto podniky přispívají přibližně 30 % k indickému HDP, a proto je jejich přijetí digitálními technologiemi nezbytné pro jejich konkurenceschopnost.

Džajpurská výzva k akci, kterou předložil ministr obchodu Piyush Goyal, zdůraznila potřebu posílit přístup k obchodním databázím a informacím pro malé a střední podniky. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je využití Global Trade Helpdesk v Mezinárodním obchodním centru v Ženevě. Premiér Narendra Modi také zdůraznil význam malých a středních podniků v éře Průmyslu 4.0 a digitální revoluce. Pro zajištění jejich trvalého růstu je zásadní volný tok přeshraničních digitálních přenosů.

Indie již dosáhla významného pokroku, pokud jde o digitální transformace, a předstihla vyspělé ekonomiky jak na domácím trhu, tak na úrovni exportu. V letech 2016–17 vyvezla Indie digitálně dodávané služby za 89 miliard USD a její podíl na globálním odhadovaném vývozu digitálního obchodu vzrostl od roku 400 do roku 1995 zhruba o 2018 %. S projekcí 800 milionů uživatelů internetu v Indii do konce roku 2023 podniky také začaly začleňovat digitální služby do svých operací.

Strana dovozu nezůstává pozadu, protože indické malé a střední podniky integrují do svých obchodních operací vstupy digitálních služeb, jako je marketing a komunikace založená na chytrých telefonech. Mezi jejich cíle patří rozšíření dosahu trhu a prohloubení spojení se zákazníky.

Jednou z významných obav uvedených v článku je moratorium na clo. Světová obchodní organizace (WTO) přijala v roce 1998 Deklaraci o globálním elektronickém obchodu, která zahrnovala dvouleté moratorium na cla pro přeshraniční elektronické přenosy. Toto moratorium se od té doby každé dva roky obnovuje.

Zatímco Indie měla obavy z možné ztráty celních příjmů, moratorium ve skutečnosti prospělo vývozu a dovozu služeb země. O osudu moratoria však rozhodne příští ministerská konference v roce 2024, a pokud přestane existovat, mohlo by to vést k narušení rutinního přeshraničního přenosu dat a bránit růstu MSME.

Nedávná studie dospěla k závěru, že přeshraniční digitální přenosy prospívají malým a středním podnikům, což vede ke zvýšení zaměstnanosti, přidané hodnoty a produktivity práce. Jakékoli opatření, které by ztěžovalo malým a středním podnikům přístup k dováženým digitálním službám, jako je zvýšení cla, by bylo kontraproduktivní a bránilo by růstu malých podniků.

Politické důsledky tohoto výzkumu naznačují, že opatření ztěžující dovoz digitálních služeb by měla negativní dopad na indický sektor malých a středních podniků. Aby podpořili malé podniky a umožnili jejich expanzi, měli by tvůrci politik zavést politiky, které usnadní, neztíží a zdraží přístup k digitálním službám, včetně těch ze zahraničí. Zachování moratoria WTO na službu by zajistilo stabilitu a předvídatelnost v digitálních odvětvích po celém světě.

Celkově je přijetí digitálních technologií zásadní pro růst a konkurenceschopnost malých a středních podniků v Indii. Volný tok přeshraničních digitálních přenosů a zachování celního moratoria jsou zásadní pro jejich trvalý rozvoj.

Definice:

MSME: mikro, malé a střední podniky

HDP: Hrubý domácí produkt

B2B: Business-to-Business

WTO: Světová obchodní organizace

