Warner Bros. Games odhalují nový trailer na Mortal Kombat 1 s Jean-Claude Van Dammem

Společnost Warner Bros. Games odhalila nový trailer pro Mortal Kombat 1, který ukazuje přidání Jean-Claude Van Damma jako speciální alternativní skin pro postavu Johnnyho Cage. Tento nový vzhled mohou odemknout hráči, kteří si zakoupí prémiovou edici hry.

Oznámení přišlo krátce poté, co byly ukázány záběry Van Damma během rozhovoru s Edem Boonem, spolutvůrcem série Mortal Kombat. Boon prozradil, že zahrnutí Van Dammeho do hry bylo splněným snem a uvedl, že nápad byl původně vytvořen, když se vyvíjela první hra Mortal Kombat.

Boon vysvětlil: „Naším záměrem bylo vytvořit Van Damme: The Arcade Game. Vlastně jsme chtěli ve hře vidět slova 'Van Damme'. Oslovili jsme jeho tým, ale z různých důvodů to tehdy nevyšlo. Tentokrát jsme se však trefili do loterie a nakonec jsme ho dostali na palubu. Máme jeho hlas a bude to postava Johnnyho Cage. Je to pro nás absolutní okamžik celého kruhu."

Kromě Van Damma bylo také nedávno oznámeno, že Megan Fox se objeví v Mortal Kombat 1 jako tvář a hlas postavy Nitara.

Velmi očekávaná hra má vyjít 19. září 2023 a bude dostupná na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch a PC přes Steam a Epic Games Store.

