Valve's Mystery Device získává certifikaci v Jižní Koreji

Valve nedávno získalo certifikaci v Jižní Koreji pro nezveřejněné zařízení, takže hráči spekulovali o jeho účelu. Certifikace z 28. srpna odhaluje, že zařízení bude mít specifické bezdrátové funkce s nízkou spotřebou, včetně 5GHz WiFi.

Zatímco detailů je vzácné, nadšenci zvažují různé možnosti. Někteří věří, že by to mohlo být osvěžení pro Valve's Steam Deck, kapesní herní zařízení, které již obsahuje funkce WiFi. Jiní spekulují, že by se mohlo jednat o šuškandu Deckard VR, která bude mít podle předchozích patentů samostatný režim.

Certifikace neposkytuje dostatek informací pro definitivní určení povahy zařízení. Poslední vývoj však naznačuje, že Valve aktivně pracuje na vylepšení SteamVR pro Linux, což podnítí spekulace, že by tato certifikace mohla být krokem k nástupci jejich vlajkové lodi pro virtuální realitu, Indexu.

Je zajímavé, že Brad Lynch během vyšetřování objevil zaheslované zrcadlo Valve Galileo specifické pro Steam OS. To přidává další palivo do spekulací, že se Valve pouští do nových podniků.

Společnost Valve zatím neučinila žádná oficiální oznámení, takže herní komunita netrpělivě čeká na další podrobnosti. Jen čas ukáže, čím se tajné zařízení Valve nakonec stane.

