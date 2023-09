Přístup společnosti Microsoft k řešení problémů s hospodářskou soutěží: předcházení vyšetřování a udělování ústupků

By

Společnost Microsoft zaujala proaktivní přístup k řešení problémů s hospodářskou soutěží tím, že před eskalací vyšetřování předkládala regulačním orgánům nabídky. Zatímco Google a Amazon čelí právním bitvám, Microsoft zkouší jiný přístup, aby zůstal před potenciálními regulačními opatřeními.

Nedávno se Microsoft pokusil zabránit vyšetřování Evropské komise ohledně své aplikace pro spolupráci Teams tím, že oznámil, že tuto službu oddělí od ostatních aplikací Office v EU. Microsoft navíc ve své snaze získat souhlas pro akvizici Activision Blizzard za 75 miliard dolarů nabídl Ubisoftu prodat svá práva na streamování her mimo EU. Tyto kroky byly zaměřeny na řešení obav z monopolizace na rodícím se trhu cloudových her.

Společnost také pracuje na vyřešení regulačních problémů souvisejících s jejími cloudovými licenčními praktikami. Zákazníci vyjádřili nespokojenost s licenčními změnami společnosti Microsoft, které je údajně tlačí k nákupu vlastních cloudových služeb společnosti, místo aby se rozhodli pro konkurenty, jako je Amazon nebo Google.

Dobrovolné ústupky Microsoftu vyvolaly smíšené reakce. Zatímco někteří je považují za pozitivní kroky k včasnému řešení problémů s hospodářskou soutěží, konkurenti obviňují společnost z nabízení polovičních opatření a používání taktiky špatného nasměrování. Kritici argumentují, že Microsoft jedná pouze tehdy, když škoda již byla způsobena, a že jeho ústupky jsou navrženy tak, aby odvedly pozornost od vážnějších prohřešků.

Zdá se například, že nabídka Microsoftu prodat svá práva na cloudové streamování her přesune budoucí rozhodovací pravomoci na Ubisoft. To však nebrání Microsoftu vstoupit na trh cloudových her nebo těžit jako velkoobchod s cloudovými hrami prodávanými prostřednictvím Ubisoftu, což vede kritiky k otázce skutečného dopadu koncese.

Naproti tomu rozhodnutí Microsoftu oddělit Teams od aplikací Office v EU bylo považováno za pozdní, protože škoda již byla způsobena a přes 300 milionů lidí používá Teams měsíčně. Opatření společnosti však může pomoci zmírnit potenciální regulační tlak ze strany Evropské komise, zatímco o podobné ústupky mohou usilovat i další globální regulátoři.

I když se Microsoftu v poslední době podařilo vyhnout se regulačnímu centru pozornosti, obavy z jeho cloudových licenčních praktik představují značnou výzvu. Výzkum provedený CISPE, evropskou průmyslovou skupinou cloud computingu, naznačuje, že Microsoft získal miliardy dolarů prostřednictvím svých licenčních podmínek. Regulační orgány, včetně Evropské komise, Federální obchodní komise USA a Úřadu pro hospodářskou soutěž a trhy Spojeného království, začaly tento problém vyšetřovat.

Proaktivní přístup Microsoftu při řešení problémů s hospodářskou soutěží odráží jeho snahu udržet náskok před potenciálními regulačními opatřeními. Výzvy spojené s cloudovými licencováním, které ovlivňují její hlavní podnikání, však nebudou snadno vyřešeny.

