Oživení dědictví Philips CD-i: Arzette a emulace „špatných“ her

V roce 1991 se Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) dostal do herního průmyslu. Zatímco CD-i slibovalo, že bude hrát jak CD, tak videohry, jeho nesláva spočívá v samotných hrách, které nabízí. Je pozoruhodné, že franšíza Zelda patřila mezi tituly, které se dostaly na tuto platformu, ale setkala se s rozšířeným pohrdáním a zklamáním. Rychle vpřed do roku 2023 a Seth Fulkerson, známý jako „Dopply“, se chystá vydat Arzette: The Jewel of Faramore, plošinovku, která vzdává hold svérázným a často kritizovaným hrám z éry CD-i.

Demo Arzette na PAX West 2023 ukázalo oddanost a pozornost k detailu, kterou Fulkerson do projektu vložil. Hra věrně zachycuje vizuál a mechaniku původních CD-i Zelda her. Fulkerson spolu se znalci retro her Limited Run precizně přepracovali ručně malovaná pozadí, detailní skřítky a dokonce i nechvalně známé cutscény, kterými mnozí opovrhovali. Navzdory negativnímu vnímání, které obklopuje zdrojový materiál, vidí Fulkerson v původních hrách potenciál a oceňuje jejich kombinaci lineárních a nelineárních návrhů úrovní a jejich odlišný vizuální styl.

Zatímco emulace retro her se stala populárním žánrem, Arzette vyniká jako jeden z prvních pokusů napodobit zážitek z CD-i. Fulkerson uznává, že mnoho hráčů nemusí mít žádné znalosti o hrách, které Arzette inspirovaly, ale věří, že ručně malovanou akční plošinovku s jejími okouzlujícími a někdy až kýčovitými cutscénami si může užít každý. Pro ty, kteří znají zdrojový materiál, jsou po celé hře rozesety Easter Eggs a jemné odkazy, které přidávají další vrstvu zábavy.

Ačkoli Fulkerson nemůže z právních důvodů výslovně odkazovat na původní hry Zelda CD-i, přijímá jejich inspiraci a zároveň se snaží vytvořit nezávislý a jedinečný zážitek s Arzette. Ve skutečnosti jeden z původních umělců z CD-i Zelda her, Rob Dunlavey, přispěl k mapě světa a umění úrovní v Arzette a ukázal spojení mezi těmito dvěma projekty.

To, co odlišuje Arzette, je seriózní pokus o oživení velmi pomlouvané éry her. V tomto projektu je patrná Fulkersonova vášeň pro nedoceněné hry a jeho víra v jejich nevyužitý potenciál. S Arzette doufá, že předvede, že s časem, zdroji a dobrým herním designem lze i „špatné“ hry proměnit v něco příjemného a zapamatovatelného.

