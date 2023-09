Nintendo přestane přidávat nový obsah do mobilní hry Mario Kart Tour

Nintendo a herní vydavatel DeNA přestanou od 4. října vytvářet nový obsah pro populární mobilní hru Mario Kart Tour. Tento krok naznačuje, že Nintendo možná přesouvá svou pozornost od mobilních her.

Na oslavu výročí hry bude od 20. září vydáván nový obsah v rámci Anniversary Tour. Po spuštění Battle Tour 4. října však Nintendo vydá pouze starý obsah. Společnost uvedla: „Po Battle Tour od 04. 10. 2023 nebudou přidány žádné nové kurzy, jezdci, motokáry ani kluzáky.“ Nintendo neposkytlo vysvětlení pro toto rozhodnutí, ale vyjádřilo naději, že hráči si budou hru i nadále užívat.

Mario Kart Tour byla pro Nintendo významným úspěchem a stala se druhou nejvýdělečnější mobilní hrou po Fire Emblem Heroes. S 230 miliony stažení vygeneroval příjmy přibližně 243 milionů dolarů. Nicméně mobilní hry tvoří relativně malé procento celkových příjmů Nintenda ve srovnání s konkurenty jako Activision a Take-Two.

Navzdory omezenému úspěchu Nintenda na trhu mobilních her, další společnosti nadále investovaly do tohoto sektoru. Sony například plánuje, že do roku 50 bude přibližně 2025 % jejích her k dispozici pro mobily a počítače, přičemž 20 % nových her pro PlayStation bude vyvíjeno pro chytré telefony. Ve snaze dosáhnout tohoto cíle společnost Sony minulý rok spustila mobilní divizi PlayStation Studios.

Rozhodnutí společnosti Nintendo zastavit přidávání nového obsahu do Mario Kart Tour odráží výzvy, kterým společnost čelí v odvětví mobilních her. Zda tento krok znamená větší posun v celkové strategii Nintenda, se však teprve uvidí.

