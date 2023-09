Vědci používají strojové učení k předpovídání nových materiálů magnetů bez kritických prvků

Vědci z Ames National Laboratory vyvinuli model strojového učení pro předpovídání nových magnetických materiálů bez použití vzácných prvků. Tento inovativní přístup se zaměřuje na Curieovu teplotu materiálu a nabízí udržitelnější cestu pro budoucí technologické aplikace.

Vysoce výkonné magnety, které jsou klíčové pro technologie, jako je větrná energie, ukládání dat, elektrická vozidla a magnetické chlazení, tradičně obsahují kritické prvky, jako je kobalt a materiály vzácných zemin. Tyto materiály jsou však velmi žádané a mají omezenou dostupnost. Aby se tento problém vyřešil, výzkumníci z Ames National Laboratory se zaměřili na návrh nových magnetických materiálů se sníženým počtem kritických materiálů.

Zásadní roli v tomto výzkumu hrálo strojové učení, podmnožina umělé inteligence. Tým použil experimentální data a teoretické modelování k trénování svého algoritmu strojového učení. Curieova teplota, což je maximální teplota, při které si materiál udržuje svůj magnetismus, sloužila jako zásadní parametr při předpovídání nových magnetických materiálů.

Vývoj modelu strojového učení byl snahou využít základní vědu v této oblasti. Trénováním modelu se známými magnetickými materiály vědci vytvořili vztah mezi elektronickými a atomovými strukturními vlastnostmi a Curieovou teplotou. To umožnilo modelu předpovídat potenciální kandidátské materiály.

Pro ověření modelu se tým zaměřil na sloučeniny na bázi ceru, zirkonia a železa. Výzkumníci úspěšně syntetizovali a charakterizovali tyto materiály a model strojového učení přesně předpověděl jejich Curieovu teplotu. Tento úspěšný výsledek představuje významný krok k vytvoření vysoce výkonné metody pro navrhování nových permanentních magnetů.

Využití strojového učení při objevování nových magnetických materiálů nabízí udržitelnou a účinnou alternativu k tradičnímu experimentálnímu přístupu. Tím, že šetří čas a zdroje, otevírá tento přístup cestu pro vývoj vysoce výkonných magnetů využívajících hojné domácí komponenty. Vědci z Ames National Laboratory se zavázali psát strojové učení na základě fyziky pro udržitelnou budoucnost.

Zdroj: „Physics-Informed Machine-Learning Prediction of Curie Temperities and its Promise for Guiding the Discovery of Functional Magnetic Materials“ od Prashant Singh, Tyler Del Rose, Andriy Palasyuk a Yaroslav Mudryk (Chemistry of Materials)