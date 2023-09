Izraelská centrální banka zvažuje vydání digitálního šekelu za účelem modernizace platebních systémů

By

Izraelská centrální banka, Bank of Israel, postupuje vpřed s plány na zavedení digitálního šekelu na vylepšení platebních systémů v zemi. Přestože banka ještě neučinila konečné rozhodnutí o tom, zda spustí digitální šekel, zůstává odhodlána zůstat v popředí průzkumu digitálních měn a podporovat úsilí o zálohové platební systémy a finanční systém jako celek.

Bank of Israel provádí výzkum a přípravu na možnou emisi digitálního šekelu od listopadu 2021. Potřeba efektivnějšího platebního systému byla hnacím motorem této iniciativy, protože banka rozpoznala potenciální výhody digitální měny centrální banky (CBDC ) již v roce 2017.

Guvernér Bank of Israel Amir Yaron zdůraznil, že je důležité držet krok s digitalizací ekonomiky a zacelovat mezeru mezi ostatními vyspělými ekonomikami. Zdůraznil také, že pokud by Izrael zavedl digitální šekel, upřednostnil by zachování úrovně soukromí srovnatelné nebo potenciálně vyšší, než jaké nabízejí stávající digitální platební metody.

Zástupce guvernéra Andrew Abir zdůraznil potenciál digitálního šekelu k zavedení větší konkurence do izraelského finančního systému, kterému v současnosti dominuje několik velkých bank a institucí. Poskytnutím rovných podmínek by CBDC mohlo umožnit novým účastníkům trhu nabízet finanční produkty a služby.

Projekt Bank of Israel Sela, vedený ve spolupráci s Hongkongským měnovým úřadem a Bankou pro mezinárodní platby, prokázal proveditelnost maloobchodního CBDC. Tento projekt se zaměřuje na kombinaci přístupnosti, konkurence a opatření kybernetické bezpečnosti při zachování výhod fyzické hotovosti.

Úvaha centrální banky o digitálním šekelu je reakcí na veřejnou poptávku po spravedlivějším finančním systému. Nedávné zvýšení úrokových sazeb upozornilo na potřebu zvýšené konkurence, protože komerční banky plně nepřenesly zvýšení sazeb do zůstatků svých zákazníků, což vedlo k odporu veřejnosti.

Závěrem lze říci, že i když Bank of Israel ještě neučinila pevné rozhodnutí o vydání digitálního šekelu, aktivně se věnuje průzkumu a vývoji digitální měny s cílem modernizovat platební systémy a podporovat konkurenceschopnější finanční prostředí v zemi.

