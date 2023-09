Dokáže iPhone 15 Pro Max porazit Samsung Galaxy S23 Ultra ve výkonu fotoaparátu?

Samsung Galaxy S23 Ultra je všeobecně považován za jeden z nejlepších telefonů s fotoaparátem na trhu. Říká se však, že nadcházející iPhone 15 Pro Max míří na první místo s jednou klíčovou funkcí, která by mohla znamenat celý rozdíl.

Pokud jde o výkon fotoaparátu, hraje klíčovou roli schopnost zoomu. Působivý 23x optický zoom Galaxy S10 Ultra jej odlišuje od jeho konkurentů, včetně iPhone 14 Pro a 14 Pro Max, které nabízejí pouze 3x teleobjektiv. Dokonce i starší Galaxy S22 Ultra ve srovnání překonal iPhone 14 Pro. Je zřejmé, že další rozsah zoomu dělá znatelný rozdíl v kvalitě obrazu.

Pověsti naznačují, že iPhone 15 Pro Max by mohl přijmout 10x periskopický teleobjektiv, aby mohl konkurovat schopnostem zoomu Galaxy S23 Ultra. Ve spojení s větším snímačem má tento upgrade potenciál poskytovat ještě lepší snímky. Existují však protichůdné zvěsti, které naznačují, že optický rozsah iPhonu 15 Pro Max by místo toho mohl dosáhnout až 6x. Přesto mnozí doufají, že Apple skutečně půjde pro rozsáhlejší 10x optický zoom.

Kromě fotografování by přidání 10x periskopového teleobjektivu prospělo také natáčení videa. Uživatelům by to umožnilo přiblížit se k objektům bez fyzického pohybu a také by umožnilo efekty oříznutí a panorámování během následné úpravy pomocí softwaru pro úpravu videa. Dále se očekává, že řada iPhone 15 Pro bude obsahovat výkonný čip A17 Bionic, který by mohl potenciálně podporovat nahrávání 8K videa. To by uživatelům poskytlo ještě větší flexibilitu při následné úpravě a výstupu videí ve vysokém rozlišení bez výrazné ztráty detailů.

Nahrávání 8K videí však vyžaduje značné množství úložného prostoru. Aby tomu Apple vyhověl, říká se, že nabídne 2TB úložiště pro řadu iPhone 15 Pro, což je největší úložná kapacita, jaká kdy byla v iPhone viděna. Zvýšené rozlišení 8K videí vyžaduje větší velikosti souborů, a proto je potřeba tak významný upgrade úložiště.

Všechny tyto funkce a upgrady však něco stojí. Očekává se, že řada iPhone 15 Pro bude mít vyšší cenu ve srovnání se svým předchůdcem, přičemž zvěsti naznačují navýšení minimálně o 100 $ a možná až o 200 $ prémii. Přesto mnoho nadšenců a profesionálů netrpělivě očekává výkon fotoaparátu iPhone 15 Pro Max a doufá, že 10x teleobjektiv bude konkurovat Samsungu Galaxy S23 Ultra.

Zdroje: Tom's Guide, Technizo