Apple Rumor Roundup: iPad Mini 7, nabíjecí pouzdro USB-C a vylepšení fotoaparátu iPhone 15

V dnešním shrnutí zpráv společnosti Apple se spekuluje o chystaném iPadu mini 7, možnosti nabíjecího pouzdra USB-C pro AirPods a upgradu fotoaparátu pro modely iPhone 15.

Počínaje iPadem mini 7, zvěsti naznačují, že by mohl být odhalen později, možná prostřednictvím tiskové zprávy společnosti Apple. Zdá se, že důraz je kladen spíše na změnu specifikací než na zásadní přepracování. Kompaktní velikost iPadu mini z něj dělá skvělé kapesní herní zařízení, takže hráči doufají v herní oznámení související s ním.

Když přejdeme k příslušenství, spekuluje se o nabíjecím pouzdru USB-C pro AirPods. To by byl vítaný doplněk pro uživatele, kteří mají více kabelů USB-C, ale nemohou s nimi nabíjet svá AirPods. Očekává se však, že nabíjecí pouzdro USB-C nebude levné.

Další očekávanou změnou je přijetí USB-C konektivity v řadě iPhone 15. To by znamenalo konec proprietárního portu Lightning, který uživatelům umožňuje používat kabely USB-C pro nabíjení a přenos dat. I když tento krok není převratný, protože mnoho telefonů Android používá USB-C již roky, uvádí Apple do souladu s průmyslovým standardem.

Upgrady fotoaparátu pro modely iPhone 15 zahrnují vylepšenou výpočetní fotografii a zavedení periskopické kamery s 6x optickým zoomem na iPhone 15 Pro Max. Vylepšení výpočetní fotografie mají za cíl poskytovat ještě lepší fotografie a držet krok s konkurencí společností Google a Samsung. Očekává se, že teleobjektiv s 6x optickým zoomem nalezne rovnováhu mezi použitelností a působivou kvalitou fotografií.

Celkově tyto zvěsti vykreslují vzrušující obrázek pro nadšence Applu. Očekává se, že iPad mini 7, nabíjecí pouzdro USB-C pro AirPods a upgrady fotoaparátu v modelech iPhone 15 přinesou významná vylepšení produktové řady společnosti Apple.

Definice:

– USB-C: Univerzální konektor, který umožňuje rychlejší nabíjení a přenos dat ve srovnání s portem Lightning.

– Specs bump: Zlepšení specifikací zařízení, jako je procesor, fotoaparát nebo kapacita úložiště.

– Počítačová fotografie: Použití softwarových algoritmů ke zlepšení a optimalizaci kvality fotografií pořízených fotoaparátem chytrého telefonu.

