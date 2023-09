Akcie společnosti Intel Corp. rostou, na cestě k nejdelšímu dennímu nárůstu za více než 18 let

By

Intel Corp., výrobce čipů, zažívá nejdelší sérii denních zisků za více než 18 let, přičemž jeho akcie rostou již desáté po sobě jdoucí seanci. Pokud akcie ukončí seanci v kladném teritoriu, znamenalo by to nejdelší rally společnosti Intel od května 2005. Během tohoto období akcie společnosti vzrostly téměř o 19 %, čímž dosáhly svého meziročního nárůstu 47 %, čímž překonaly růst Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index, který činí 42 %.

Jedním z faktorů přispívajících k růstu společnosti Intel jsou nedávné poznámky jejího generálního ředitele Pata Gelsingera, který prohlásil, že společnost je na dobré cestě ke splnění svých prognóz pro třetí čtvrtletí. Svou roli navíc sehrálo i napětí mezi Spojenými státy a Čínou. Vzhledem k tomu, že Čína plánuje rozšířit zákaz používání iPhonů v některých vládních agenturách, americké společnosti čelí zvýšenému tlaku, z čehož těží Intel. Analytici naznačují, že vlastnictví největší továrny na výrobu automobilů v USA by mohlo být stále cennější, což by Intel stavělo na pozici „vnímaného ‚domácího semi vítěze‘, pokud obchodní válka mezi USA a Čínou zesílí.

Navzdory pozitivnímu výkonu zůstávají akcie Intelu na Wall Street v nemilosti. Pouze něco málo přes 20 % analytiků má býčí hodnocení akcie a její konsensuální hodnocení je nejnižší mezi složkami indexu polovodičů.

Celkově vzato panuje kolem útěku Intelu optimismus a analytici se ptají, jak dlouho mohou pouze manažeři pokračovat v podvážení nebo se vyhýbat INTC. Jak společnost pokračuje ve své pozitivní vlně, investoři budou bedlivě sledovat další vývoj.

