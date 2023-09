Huawei představuje Mate 60 Pro+ a Mate X5 Foldable: Jsou schopné 5G?

Huawei přidal do své řady další dva smartphony, Mate 60 Pro+ a Mate X5 foldable, po nedávném uvedení Mate 60 a Mate 60 Pro. Čínský technologický gigant mlčel ohledně rádiových schopností těchto zařízení, ale zdroje naznačují, že jsou skutečně schopné 5G. Rychlostní test provedený na Mate X5 skládacím čínským bloggerem Vincentem Zhongem zaznamenal působivou rychlost stahování přes 1 Gbps.

Mate 60 Pro+ a Mate X5 jsou pravděpodobně poháněny čipovou sadou Huawei HiSilicon Kirin 9000S, která vyvolala obavy z možného porušení amerických sankcí ze strany společnosti. Předpokládá se, že 7nm procesní uzel čipové sady, poskytovaný místním dodavatelem čipů SMIC, je umožněn pokročilými litografickými stroji od ASML. Přímý dovoz těchto strojů by byl porušením zákazu dovozu, což vedlo ke spekulacím, že SMIC vyvinul svůj vlastní pokročilý litografický stroj.

Benchmarky provedené čínským technologickým blogem Geekerwan ukazují, že výkon Kirin 9000S je srovnatelný se Snapdragonem 888 od Qualcommu, ale má se za to, že je zhruba o dvě generace pozadu. Kirin 9000S je vybaven CPU s jedním velkým jádrem a třemi středními jádry založenými na architektuře „TaiShan“ Huawei a také čtyřmi malými jádry založenými na Cortex-A510 od společnosti Arm. Je to také první mobilní procesor, který podporuje multi-threading s osmi jádry a 12 vlákny. GPU s názvem Maleoon 910 je prý na stejné úrovni jako GPU Snapdragon 888.

Mate 60 Pro+ sdílí podobnosti s Mate 60 Pro, včetně podpory služby satelitního hovoru a satelitního zasílání zpráv. Hlavními rozdíly jsou „nanotechnologický metalický proces s dvojitým barvivem“ a vylepšené zadní kamery. Skládací Mate X5 je podobný Mate X3, ale má na vnější obrazovce sklo Kunlun Glass od Huawei a mírně vylepšený vzhled ostrůvku zadního fotoaparátu.

Huawei zatím neprozradil ceny těchto zařízení, ale předobjednávky mají začít brzy. Pokud jsou všechny čtyři smartphony v nejnovější řadě Huawei skutečně poháněny Kirinem 9000S, znamenalo by to důvěru společnosti ve výnos svého čipu a představovalo by to potenciální výzvu pro americké sankce. Očekává se, že více informací o těchto zařízeních bude odhaleno koncem září, čímž se pohodlně vyhneme konkurenci s iPhone 15.

