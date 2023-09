Smartphone Mate 60 Pro od Huawei předvádí domácí technické schopnosti Číny

Společnost Huawei Technologies Co. učinila významný krok k předvedení pokroku Číny ve vývoji jejích domácích technologických schopností se svým nejnovějším modelem smartphonu Mate 60 Pro. Tento smartphone se kromě procesoru Kirin, který byl navržen a vyroben v Číně, vyznačuje vysokým podílem čínských komponentů.

Analýza rozkladu provedená společností TechInsights pro Bloomberg ukazuje, že Huawei odebíral několik komponent od čínských společností. Mate 60 Pro obsahuje radiofrekvenční front-end modul od Beijing OnMicro Electronics Co., satelitní komunikační modem od Hwa Create Co. a RF transceiver od Guangzhou Runxin Information Technology Co. Paměť SK Hynix Inc. je jediná dosud identifikovanou zahraniční složku.

Závislost na domácích dodavatelích technologických komponent je pro Huawei působivým úspěchem vzhledem k výzvám, kterým čelila poté, co byla v roce 2020 odříznuta od trhu s pokročilými čipy a výrobou čipů v důsledku amerických sankcí. Společnost se dříve spoléhala na americké dodavatele u základních komunikačních čipů. a musel hledat alternativní způsoby výroby svých procesorů a bezdrátových čipů.

Navzdory těmto protivenstvím se společnosti Huawei podařilo vytvořit smartphone s převážně čínskými součástmi, což prokázalo svou schopnost čelit technologickému embargu. Bezdrátové rychlosti Mate 60 Pro jsou na stejné úrovni jako zařízení 5G a zařízení nevykazuje žádné neobvyklé vybíjení baterie.

Zůstávají však otázky týkající se objemu výroby a nákladů na tyto komponenty. Huawei musí konkurovat zavedeným hráčům jako Apple a Samsung, jejichž smartphony využívají čipy, které jsou minimálně o dvě generace před nejnovější nabídkou Huawei. Přesto bylo vydání Mate 60 Pro bez podrobných specifikací oslavováno státními médii jako důkaz, že snahy USA omezit přístup Číny k pokročilým technologiím selhaly.

Úspěch Mate 60 Pro by mohl mít významné důsledky pro Huawei a čínský trh smartphonů. Analytici odhadují, že pokud Huawei prodá 5 milionů kusů, může kanibalizovat 38 % prodejů iPhonů v Číně. Omezení nabídky a nízké produkční výnosy však zvyšují nejistotu ohledně schopnosti Huawei uspokojit poptávku.

Vzhledem k tomu, že Huawei pokračuje v prosazování svých domácích technologických schopností, se teprve uvidí, jak zareagují USA. Zástupce Michael McCaul naznačil, že dodavatelé Huawei, jako je Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), možná porušili americké sankce. Výsledek tohoto vývoje by mohl mít dalekosáhlé důsledky jak pro Huawei, tak pro globální technologický průmysl.

