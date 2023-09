Jak používat Grav Jump ve hvězdném poli: Průvodce pro cestování napříč systémy

By

Ve velmi očekávané hře Starfield je jednou z nejzásadnějších funkcí Grav jump. Tato inovativní schopnost umožňuje hráčům cestovat napříč různými planetárními systémy a galaxiemi. Chcete-li prozkoumat různé planety a vydat se na vzrušující dobrodružství, budete muset zvládnout skok Grav.

Podobně jako u konceptu mezihvězdného cestování ve sci-fi filmech vyžaduje použití Grav jump ve Hvězdném poli několik kroků. Prvním a nejdůležitějším krokem je přidělení výkonu pohonu Grav. Tento proces přidělování výkonu je zásadní pro úspěšný skok Grav.

Chcete-li provést gravitační skok ve hvězdném poli, postupujte podle těchto jednoduchých kroků:

1. Otevřete hvězdnou mapu a vyberte systém, do kterého chcete cestovat. Mějte na paměti, že můžete cestovat pouze do systémů označených bíle, zatímco červené systémy budou prozatím mimo dosah.

2. Jakmile vyberete požadovaný systém, klikněte na tlačítko „Přeskočit“. To vyzve hru, aby vás požádala o přidělení energie vašemu Grav disku.

3. Pomocí kláves se šipkami odeberte energii z jiných sekcí a uložte ji do rezerv. Poté přeneste uloženou energii do jednotky Grav.

4. Po přidělení energie zkuste znovu spustit skok a váš Grav disk bude fungovat správně. Zpočátku může být Grav disk slabý, ale máte možnost jej upgradovat.

Chcete-li upgradovat svůj Grav drive, navštivte kteréhokoli z techniků lodních služeb ve velkých městech poblíž přistávacího modulu. Upgrade pohonu Grav vám umožní cestovat do hvězdných systémů, které by jinak byly nedostupné.

Pamatujte, že zkoumání nových hvězdných systémů a vylepšování schopností vaší lodi jsou oba klíčové aspekty zážitku z Hvězdného pole. Využijte tedy funkci Grav jump na maximum a vydejte se na vzrušující dobrodružství ve hře.

