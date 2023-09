iPhone 15 bude používat USB-C: Co potřebujete vědět

By

iPhone 15, nejnovější iterace ikonického smartphonu společnosti Apple, provedl velkou změnu, která může některé uživatele obtěžovat. Aby Apple vyhověl evropským předpisům, nahradil Lightning konektor novým oválným USB-C konektorem pro nabíjení. To znamená, že uživatelé budou muset své Lightning příslušenství, jako jsou nabíjecí kabely a sluchátka, vyměnit za nové produkty, které využívají USB-C.

Tento přechod připomíná, když Apple v roce 30 přešel z 2012pinového konektoru na Lightning, čímž se mnoho příslušenství stalo zastaralým. Co je však tentokrát jiné, je to, že většina lidí již má kabel USB-C. Mnoho zařízení, včetně sluchátek, herních konzolí a vlastních MacBooků společnosti Apple, již používá USB-C jako standardní nabíjecí port.

Přechod na USB-C je reakcí na mandát Evropské unie, který požaduje, aby všichni výrobci chytrých telefonů přijali společný nabíjecí konektor do roku 2024. Cílem je snížit ekologické plýtvání tím, že spotřebitelům umožní používat méně napájecích kabelů.

I když je standardizace nabíjecích kabelů krokem vpřed, je důležité si uvědomit potenciální nebezpečí spojená s kabely USB-C. Na rozdíl od kvalitních nabíječek nemají levnější USB-C kabely potřebné čipy, které ochrání vaše zařízení před výkyvy napájení. Je důležité investovat do odolných kabelů od renomovaných značek, aby nedošlo k poškození telefonu.

Je také důležité dávat pozor na to, kam zapojujete kabel USB-C. Zapojením do zdrojů s vyšším napětím, než váš telefon akceptuje, může potenciálně poškodit nebo dokonce usmrtit vaše zařízení elektrickým proudem. Držte se používání vysoce kvalitních nabíjecích kostek, abyste zajistili bezpečnost svého telefonu.

Pro uživatele iPhonů, kteří neplánují hned upgrade, ale přesto potřebují nové nabíječky, je bezdrátové nabíjení cenově výhodnou alternativou. Mandát EU se vztahuje pouze na kabelová připojení, takže bezdrátová nabíjecí zařízení, jako je Apple MagSafe nebo bezdrátové nabíjecí podložky a stojany, lze stále používat.

Celkově by měl přechod na USB-C se správným kabelem a nabíjecí kostkou přinést výhody, jako je rychlejší přenos dat a snížení počtu kabelů potřebných pro různá zařízení. Znamená to také méně kabelů na cestování nebo dojíždění, protože USB-C se stává běžnějším standardem nabíjení.

