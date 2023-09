Vstup do Freestar Collective ve Starfield: A Guide

By

V rozlehlém vesmíru Starfield nabízí Freestar Collective ve srovnání s více strukturovanými United Colonies neukázněnější životní styl Divokého západu. To ale neznamená, že jim chybí dovednosti a odhodlání. Pokud jste připraveni přijmout ducha dobrodružství a stát se součástí Freestar Collective, zde je návod, jak se můžete připojit.

Za prvé, je důležité si uvědomit, že se nebudete moci připojit k hlavním bezpečnostním silám Freestar Collective. Tyto pozice jsou vyhrazeny pro jednotlivce, kteří se zabývají hrozbami, jako je zničení nákladních lodí FC. Místo toho se můžete stát členem Freestar Rangers, skupiny tvrdých jedinců, kteří mají často za úkol řešit problémy na hranici. Freestar Rangers mají určitou prestiž, ale je vhodné nezmiňovat vaše zapojení do Crimson Fleet, United Colonies nebo Ryujin Industries.

Chcete-li se připojit ke Kolektivu Freestar, konkrétně ke Strážcům Freestar, musíte se dostat do města Akila, Akila, v systému Cheyenne. Pokud jste v tomto městě již byli, možná jste obeznámeni s probíhající situací bankovních loupeží. Pokud ne, musíte to nejprve vyřešit. Promluvte si s maršálem Danielem Blakem před bankou. Požádá vás, abyste vyjednávali s lupiči, a pokud se to nepodaří, budete je muset zlikvidovat tím, že vstoupíte zezadu.

Jakmile se úspěšně vypořádáte s bankovními lupiči, promluvte si znovu s maršálem Blakem. Navrhne přihlášení k Freestar Rangers. Pokračujte do The Rock a najděte Strážkyni Emmu Wilcoxovou. Poskytne vám potřebné informace pro vstup do skupiny.

Pokud se rozhodnete pokračovat, Ranger Wilcox vás požádá, abyste si vybrali jeden ze čtyř úkolů mimo planetu, abyste se dokázali. Každý úkol je dodáván s jinou kreditní odměnou, takže podle toho vybírejte. Jednou z možností je eliminovat piráta Crimson Fleet, což lze provést bez opuštění vaší lodi. Po dokončení úkolu se vraťte za Emmou a informujte ji o svém úspěchu. Poté vás zavede do Blakeovy kanceláře, kde z vás udělá oficiálního Freestar Strážce.

Pokud máte zájem o další dobrodružství jako Freestar Ranger, Emma pro vás bude mít další úkoly, abyste mohli pokračovat v řetězci úkolů.

Závěrem, vstup do Freestar Collective ve Starfield vyžaduje odhodlání, dovednosti a ochotu přijmout nezkrocenou hranici. Dodržováním těchto kroků se můžete stát ceněným členem Freestar Rangers a vydat se na vzrušující dobrodružství v rozlehlosti vesmíru Starfield.

Zdroj: Informace založené na hře Starfield.