Jak převzít kontrolu nad svým zážitkem z YouTube a vyhnout se návykovému algoritmu

Shrnutí: Domovská stránka YouTube může představovat časové umyvadlo, které vám umožní sledovat videa co nejdéle. Pokud však chcete mít větší kontrolu nad tím, jak trávíte čas na YouTube, můžete se nyní vyhnout návykovému algoritmu. Po vypnutí historie sledování YouTube nebudou na domovské stránce žádná doporučená videa. Tento článek vysvětluje, jak to nastavit.

Chcete-li převzít kontrolu nad svým prostředím YouTube, můžete začít tím, že přejdete na stránku Moje aktivita na Googlu, kde můžete ovládat informace, které o vás Google uchovává. Odtud klikněte na svou historii YouTube a budete dotázáni, zda chcete historii pozastavit. Kliknutím na tlačítko Pozastavit můžete vypnout historii sledování YouTube.

Po vypnutí historie se na domovské stránce YouTube nezobrazí žádná doporučená videa. Místo toho budete muset aktivně vyhledávat videa, která vás zajímají. K vyhledání konkrétního obsahu můžete stále používat funkci vyhledávání, ale lepším řešením je prozkoumat své odběry na YouTube.

Kliknutím na „Odběry“ na domovské stránce YouTube si můžete prohlédnout nejnovější videa nahraná kanály, které odebíráte. To vám umožní získat lepší zážitek na základě vašich osobních preferencí. Zdroj odběrů zobrazuje videa, která odpovídají druhu obsahu, který chcete sledovat, spíše než to, co algoritmus předpovídá na základě vašeho chování v minulosti.

I když to může vyžadovat trochu více úsilí, spoléhání se na odběry vám dává větší volnost při používání YouTube. Místo toho, aby se vám zobrazovala videa, kterým jste v minulosti těžko odolávali, budete vystaveni obsahu, který odpovídá typu člověka, kterým chcete být. Ať už se jedná o videa o zahradničení nebo jiné zájmy, zdroj odběrů vám může poskytnout příjemnější a záměrnější zážitek z YouTube.

Převzít kontrolu nad historií sledování YouTube a spoléhat se na odběry je jednoduchý způsob, jak se vyhnout návykovému algoritmu a trávit čas na YouTube účelněji. Vyzkoušejte to a znovu získejte agenturu nad svými online aktivitami.

Zdroj: Původní článek Justina Pota o How-To Geek.