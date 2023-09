Sony může vydat kompletní edici Horizon Forbidden West

By

Podle seznamu singapurské ratingové rady Sony údajně pracuje na kompletní edici Horizon Forbidden West. Kompilace prý obsahuje původní adventuru Horizon Forbidden West a také její rozšíření Burning Shores. Platformy pro tuto edici nebyly v seznamu zmíněny, ale očekává se, že bude k dispozici na PlayStation 5, protože rozšíření Burning Shores bylo pro tuto konzoli exkluzivní.

Horizon Forbidden West, vydaný v únoru 2022, získal od kritiků vysokou chválu. Recenze IGN udělila hře 9/10 a popisuje ji jako „triumfální kombinaci strhujícího boje, špičkového designu stvoření a postav a strhujícího otevřeného světa“. Rozšíření Burning Shores, které bylo spuštěno v dubnu 2023, bylo také pozitivně přijato s hodnocením 8/10 od IGN.

Zatímco se společnost Sony k Complete Edition zatím nevyjádřila, stojí za zmínku, že společnost postupně rozšiřuje svou přítomnost na platformě PC. V roce 2020 Sony portovalo Horizon Zero Dawn na PC, tři roky po jeho prvním vydání na PlayStation 4. To znamenalo významný posun ve strategii Sony, protože společnost se dříve zaměřovala na exkluzivitu konzolí.

Generální ředitel PlayStation Jim Ryan naznačil, že Sony neplánuje vydat PC verze svých her ve stejný den jako jejich konzole. Nicméně uznal úspěch portování her na PC několik let po jejich prvním vydání. Šéf Xboxu Phil Spencer kritizoval rozložený plán vydání PC od Sony a zdůraznil přístup Xboxu k simultánním vydáním na PC, konzolích a cloudových platformách.

Společnost Sony zatím neučinila oficiální oznámení ohledně Horizon Forbidden West Complete Edition, ale fanoušci netrpělivě očekávají další podrobnosti.

