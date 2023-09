„Jean-Claude Van Damme debutuje jako Johnny Cage v Mortal Kombat 1“

Mortal Kombat 1 má obsahovat vzrušující obsazení celebrit, včetně JK Simmonse, Johna Ceny a Megan Fox. Nicméně jedním z nejpozoruhodnějších přírůstků do hry je akční hvězda 80. let Jean-Claude Van Damme, který se objeví jako Johnny Cage. Spolutvůrce série Ed Boon sdílel online podobu Van Damma ve hře a odhaloval vzhled jeho postavy.

V zajímavém marketingovém tahu se Boon nedávno objevil v pořadu YouTube „Hot Ones“, který pořádá First We Feast. Během svého 14minutového vystoupení Boon diskutoval o Mortal Kombat 1 a historii seriálu a ochutnával různé pálivé omáčky s kuřecími křidélky. Video také předvedlo některé záběry ze hry, včetně krátkého pohledu na postavu Van Damma v čase 5:52. V klipu Van Damme pumpuje vzduch, převrací ptáka a nápadně se podobá svému mladšímu já.

Boon se také podělil o zajímavý příběh o tom, jak zapojení Van Damma do Mortal Kombat 1 přináší sérii celý kruh. Prozradil, že hra vznikla z neúspěšných pokusů NetherRealm Studios vytvořit hru soustředěnou kolem Jeana-Clauda Van Damma asi před 30 lety. Navzdory počátečnímu odporu ze strany Van Damma se týmu nakonec podařilo zajistit jeho účast, což pro vývojový tým vytvořilo vzrušující okamžik.

Van Damme jako Johnny Cage bude součástí nového DLC Kombat Pack od Mortal Kombat 1, které vyjde 19. září pro PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch a PC.

