Flipkart Mobiles Bonanza Sale: Skvělé nabídky na smartphony

Flipkart aktuálně pořádá výprodej Mobiles Bonanza, kde zákazníci mohou najít úžasné nabídky a slevy na různé smartphony, včetně oblíbených modelů, jako je iPhone 14, Realme 11 Pro, Redmi Note 12 Pro a Nothing Phone 1. Tento sedmidenní výprodej začala 3. září a bude pokračovat do 9. září.

Během tohoto prodeje Flipkart nabízí nejen slevy, ale také bankovní nabídky, slevy založené na platbě, bezplatné možnosti EMI a nabídky výměny na vybraných chytrých telefonech. Zákazníci mohou využít těchto nabídek k nákupu svých požadovaných telefonů za přijatelnější ceny.

V probíhajícím prodeji Mobiles Bonanza je iPhone 14 uveden na Rs. 68,999 79,900, což je méně než původní cena Rs. 11 5. Realme 22,999 Pro 23,999G je k dispozici za Rs. 12 5, místo Rs. 19,499 24,999. Redmi Note 1 Pro 28,999G lze zakoupit za počáteční cenu Rs. 33,999 XNUMX, méně než Rs. XNUMX XNUMX. Kromě toho je Nothing Phone XNUMX uveden za Rs. XNUMX XNUMX, snížená z původní ceny Rs. XNUMX XNUMX.

Pokud však tento výprodej nestihnete, nezoufejte! Flipkart má několik nadcházejících výprodejů, na které se můžete těšit. V říjnu by měl každoroční výprodej Big Billion Days začít 3. října a mohl by trvat až do 10. října. Tento výprodej obvykle nabízí výrazné slevy na elektroniku, příslušenství a televizory. Kromě toho může Flipkart pořádat od 20. října do 24. října výprodej Big Dussehra, který nabízí až 80procentní slevu na různé produkty.

Když se přesuneme do listopadu, Flipkart pravděpodobně uspořádá od 1. listopadu do 6. listopadu velký výprodej Diwali, po kterém bude od 8. listopadu do 14. listopadu následovat výprodej Flipkart Mobile Bonanza, který bude obsahovat exkluzivní nabídky a slevy na chytré telefony. Kromě toho bude od 18. listopadu do 24. listopadu probíhat výprodej Grand Gadgets Days a od 24. listopadu do 28. listopadu výprodej Grand Home Appliances. Poslední listopadové týdny mohou také zaznamenat výprodej Best Of Season, Grand Gadget Days a Black Páteční výprodej na Flipkartu.

V prosinci se připravte na výprodej Flipkart End of Season od 7. prosince do 12. prosince, výprodej Big Saving Days od 16. prosince do 21. prosince, Vánoční edici výprodeje Flipkart End Of Season od 22. prosince do 25. prosince a Výprodej na konci roku od 24. prosince do 31. prosince. Flipkart může také pořádat výprodej Grand Gadgets Days během posledních tří dnů v roce.

Během těchto nadcházejících prodejů plánuje Flipkart spolupracovat s různými finančními institucemi a nabízet zákazníkům cashback, body odměn a slevy, což zajistí, že mohou ušetřit ještě více při nakupování online.

