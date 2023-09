First Advantage získává Infinite ID poskytovatele biometrických technologií

First Advantage, poskytovatel služeb prověřování a ověřování na pozadí zaměstnání, oznámil akvizici poskytovatele biometrických technologií Infinite ID za 41 milionů dolarů v hotovosti. Cílem akvizice je rozšířit nabídku sítě First Advantage a ověřování identity pro její americké zákazníky.

Infinite ID, se sídlem v Hicksville, New York, je portfoliová společnost soukromé investiční společnosti Enlightenment Capital. Očekává se, že společnost bude generovat více než 10 milionů dolarů v ročních tržbách. Poskytovatel biometrických technologií nabízí identifikační a autentizační nástroje pro různé sektory, včetně obrany a zpravodajství, národní bezpečnosti, vymáhání práva, ochrany hranic, reakce na katastrofy a nouzového řízení a podnikové bezpečnosti.

Generální ředitel First Advantage, Scott Staples, uvedl, že software Infinite ID doplňuje stávající nabídky společnosti RightID a Digital Identity Services. Tato akvizice je považována za významný krok k rozšíření produktového portfolia a hlavní činnosti společnosti First Advantage.

Touto akvizicí si First Advantage klade za cíl zlepšit své schopnosti v poskytování pokročilých biometrických technologických řešení, která pomáhají zaměstnavatelům snižovat rizika a udržovat dodržování předpisů. Biometrické ověřování nabízí vysokou úroveň zabezpečení pomocí jedinečných fyzických nebo behaviorálních charakteristik, jako jsou otisky prstů, rozpoznávání obličeje nebo skenování duhovky, k ověření identity jednotlivce.

Zdroje: First Advantage, Infinite ID

