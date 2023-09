Apple na Product Event představuje iPhone 15, nové Apple Watch a AirPods

Společnost Apple Inc. oznámila svou nejočekávanější produktovou událost roku, kde představí iPhone 15, nové modely Apple Watch a nejnovější AirPods. Akce nazvaná „Wonderlust“ se bude konat 12. září v sídle společnosti Apple v Cupertinu v Kalifornii.

Vrcholem akce bude řada iPhone 15 Pro, která bude obsahovat významné aktualizace a vylepšení. Kromě toho bude Apple také diskutovat o nadcházejících aktualizacích softwaru, včetně iOS 17, iPadOS 17 a watchOS 10.

iPhone, Apple Watch a AirPods jsou hlavními produkty v ekosystému společnosti Apple a přispívají k přibližně 60 % celkových příjmů společnosti. Apple doufá, že uvedení iPhonu 15 mu pomůže zotavit se z propadu prodejů a přiláká zákazníky, aby upgradovali svá zařízení.

Jednou z výrazných změn v letošním vydání iPhonu je přechod na standard USB-C pro nabíjení a přenos dat, což může zlepšit výkon, ale mohlo by to spotřebitele potenciálně naštvat. Bude to podruhé, co Apple změní port iPhonu, přičemž předchozí změna proběhla v roce 2012.

iPhone 15 bude k dispozici ve čtyřech modelech: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro a 15 Pro Max. Základní modely budou mít hliníkové boky a skleněná záda, zatímco špičkové modely Pro budou mít nový design s titanovými boky, broušeným vzhledem a zadní stranou z matného skla. Profesionální modely budou mít také tenčí rámečky, a to díky novému výrobnímu procesu zvanému LIPO.

Modely Pro přijdou s rychlejším čipem A17 postaveným na novém 3nanometrovém výrobním procesu, který poskytuje lepší výkon a výdrž baterie. Kromě toho budou mít modely Pro významné vylepšení fotoaparátu, včetně vylepšeného teleobjektivu a ultraširokoúhlých objektivů, stejně jako aktualizovaný systém teleobjektivu s hardwarovým zoomem.

Všechny nové iPhony budou obsahovat ultraširokopásmový polovodič „U2“ pro vylepšené lokalizační schopnosti. Přejdou také z Lightning na USB-C pro nabíjení a datové přenosy se zvýšenou přenosovou rychlostí výhradně pro modely Pro.

Na akci Apple také odhalí Apple Watch Series 9 v aktuálních velikostech 41 mm a 45 mm. Očekává se také, že společnost vydá druhou generaci Ultra, ačkoli podrobnosti o tomto modelu jsou vzácné.

Celkově je produktová událost společnosti Apple velmi očekávaná, protože společnost se snaží přilákat spotřebitele svými nejnovějšími modely iPhone, aktualizacemi softwaru a vylepšeními Apple Watch. Akce také poskytne pohled na strategii společnosti Apple pro překonání výzev na trhu, včetně propadu prodejů a obav v Číně.

Zdroj: Bloomberg