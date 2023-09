EU Watchdogs žádá o zpětnou vazbu k návrhu Microsoftu na převzetí Activision Blizzard

By

Regulátoři Evropské unie požadují vyjádření k revidovaným plánům společnosti Microsoft na získání souhlasu britského regulačního úřadu pro akvizici Activision Blizzard za 69 miliard dolarů. Evropská komise, která již v květnu dala dohodě zelenou, si žádá zpětnou vazbu od herních společností, aby určila, zda by nejnovější návrh společnosti Microsoft pro britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy byl prokonkurenční.

Zdroje obeznámené se záležitostí uvádějí, že cílem navrhovaného nápravného opatření pro Spojené království je přesvědčit CMA, aby zrušila své původní veto transakce. Podle nového návrhu by Ubisoft Entertainment SA získala práva na distribuci her Activision. Tento opravný prostředek by se uplatňoval na celém světě s výjimkou Evropského hospodářského prostoru.

Evropská komise vyjádřila zájem pečlivě sledovat vývoj ve Spojeném království a vyhodnocovat jeho potenciální dopad na případ EU. Microsoft se však k tomuto nejnovějšímu vývoji zatím nevyjádřil.

Očekává se, že CMA učiní rozhodnutí o převzetí do 18. října. Kontrolní psi EU situaci pozorně sledují a další zpětná vazba od herních firem bude hrát klíčovou roli při určování cesty vpřed pro akvizici Activision Blizzard společností Microsoft.

Tento článek je založen na informacích získaných z Bloomberg.