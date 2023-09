Gearbox Studio údajně ovlivněno restrukturalizačním úsilím Embracer Group

By

Podle nedávných zpráv je Gearbox Studio nejnovějším studiem, které bylo ovlivněno probíhajícími restrukturalizačními snahami Embracer Group. Embracer Group v červnu oznámila komplexní restrukturalizační program, aby se zotavila ze svých značných výdajů v průběhu let a 40procentního poklesu ceny akcií po neúspěšném strategickém partnerství se Savvy Games Group.

V rámci restrukturalizace bylo na konci minulého měsíce okamžitě uzavřeno další studio vlastněné Embracerem, Volition Games. Nyní agentura Reuters uvádí, že Gearbox může být dalším studiem, které Embracer propustí. Embracer prý spolupracuje s investičními bankami Goldman Sachs a Aream & Co na prozkoumání možnosti prodeje Gearboxu. Už se o ně zajímaly třetí strany, které chtějí studio získat.

Stojí za zmínku, že ceny akcií Embracer zaznamenaly po této zprávě pozitivní posun. Gearbox, který Embracer koupil v roce 2021, měl se svými nedávnými vydáními hry smíšené výsledky. Prodeje New Tales from the Borderlands byly podle vydavatele Take-Two údajně nízké. Další spin-off Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, však předčil očekávání. Generální ředitel Randy Pitchford již dříve uvedl, že budoucí zkušenosti jsou již ve vývoji.

Jako vydavatel má Gearbox v plánu vydat Hyper Light Breaker a Homeworld 3 na začátku roku 2024. V souvislosti s restrukturalizačními snahami Embracer Group a budoucností Gearboxu může dojít k dalšímu vývoji.