Ed Boon během rozhovoru s Hot Ones odhalil kůži Jean Claude Van Damme pro Johnnyho Cage v 'Mortal Kombat 1'

Během nedávného rozhovoru 'Hot Ones' se Ed Boon, ředitel původní hry Mortal Kombat, podělil o vzrušující aktualizaci pro fanoušky. Odhalil nový skin pro postavu Johnnyho Cage podle akčního hrdiny 80. let Jeana Clauda Van Damma. Tento vzhled vzdává hold Van Dammově vzhledu ve filmu Bloodsport, který posloužil jako inspirace pro Mortal Kombat a postavu Johnnyho Cage.

Boon vyjádřil své nadšení ze začlenění Van Damma do Mortal Kombat 1 a nazval to „momentem ověření celého kruhu“ pro franšízu. Van Damme se připojuje k dalším legendám 80. let, jako je Robocop a Terminátor, kteří se ve hře objevili.

Nový skin bude obsahovat podobu Van Damma a jeho hlas při aplikaci na Johnnyho Cage. Stále není jasné, zda jsou hlasové nahrávky nové, nebo pocházejí z předchozí Van Dammovy tvorby.

Mortal Kombat 1 se již může pochlubit hvězdným seznamem, přičemž první balíček Kombat obsahuje crossover postavy jako Homelander, Omni-Man a Peacemaker. Nejen to, ale do hereckého obsazení jako upíří válečnice Nitara byl přidán talent A-list, jako je Megan Fox.

Nadcházející hra Mortal Kombat 1 má být jemným restartem série a získání Van Dammeovy podoby je významným krokem k zahájení této nové éry této franšízy. Vydání hry je naplánováno na 14. září pro PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch a PC.

Zdroj: The Nerd Stash