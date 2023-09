Lidé méně sebevědomí v přátelství Podporováno umělou inteligencí, zjistila studie

By

Nedávná studie akademiků z Ohio State University odhaluje, že lidé se cítí méně sebevědomí ve svých přátelstvích, když zjistí, že jejich přátelé používají AI k psaní zpráv. Experimentu se zúčastnilo 208 účastníků, kteří byli požádáni, aby předstírali, že jsou přátelé s fiktivní osobou jménem Taylor. Účastníci byli instruováni, aby posílali zprávy Taylorovi a hledali podporu, radu nebo příležitostnou konverzaci týkající se různých scénářů.

Po obdržení odpovědí od Taylora byli účastníci rozděleni do tří stejných skupin, přičemž každé skupině bylo poskytnuto jiné vysvětlení toho, jak Taylor zprávy skládal. Vysvětlení zahrnovalo, že Taylor nepoužívá žádnou pomoc, Taylor používá AI nebo Taylor získává pomoc od jiného člověka. Účastníci byli poté dotázáni na jejich pocity vůči Taylorovým metodám.

Zjištění ukázala, že jednotlivci dávají přednost tomu, aby se jejich přátelé spoléhali pouze na své vlastní úsilí a nepoužívali žádnou pomoc třetí strany, ať už od AI nebo jiného člověka. Účastníci vyjádřili menší spokojenost a zvýšenou nejistotu ohledně stavu jejich přátelství, když zjistili, že AI se podílela na vytváření zpráv. Podle Bingjie Liu, hlavního autora studie, lidé oceňují úsilí vynaložené na udržení přátelství a považují používání AI za zkratky, které mohou negativně ovlivnit vztah.

Tato studie je v souladu s předchozím výzkumem, který ukazuje, že lidé mají tendenci méně myslet na ostatní, pokud používají AI v textových konverzacích kvůli nedostatku autenticity. Zatímco nástroje pro psaní AI jsou stále běžnější v různých komunikačních aplikacích, studie varuje před jejich používáním ke komunikaci s přáteli. Liu varuje, že spoléhání se na AI v přátelství by mohlo vyvolat podezření a narušit autentičnost a upřímnost, které jsou pro zdravé vztahy klíčové.

Komplexní podrobnosti studie a její výsledky byly zveřejněny v Journal of Social and Personal Relationships. Výzkum zdůrazňuje důležitost skutečného úsilí a autenticity při udržování pevných a smysluplných přátelství a zdůrazňuje, že pohodlí by nemělo nahradit upřímnou lidskou interakci.

