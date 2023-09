By

Velmi očekávaná hra Starfield je nejen plná ohromujících památek a pohlcující hratelnosti, ale také nabízí hráčům nepřeberné množství úkolů, které musí podniknout. Jedním z dosud objevených mimořádných vedlejších úkolů je „První kontakt“, který zahrnuje loď plnou uvízlých jedinců na oběžné dráze kolem planety.

K zahájení úkolu „První kontakt“ ve Hvězdném poli musí hráči cestovat do Porrima II v hvězdném systému Porrima. Tam narazí na posádku ECS Constant, která se ocitne mimo čas a místo. Fanoušci Star Treku mohou kreslit paralely s epizodou „Neutrální zóna“ z první sezóny The Next Generation.

Než se ponoříte do questu, doporučujeme dokončit druhou část jiného questu nazvaného „Unearthed“. Ačkoli to není podmínkou pro „First Contact“, dokončení „Unearthed“ poskytuje cenný vhled do lidské historie hry a umocňuje zážitek z vyprávění „First Contact“.

Po příletu na oběžnou dráhu Porrima II hráči obdrží zprávu od NPC jménem Jiro Sugiyama, který je žádá o pomoc při pochopení toho, co se děje na uvízlé lodi. Jakmile hráči zakotví s lodí, dozví se, že ECS Constant je koloniální loď, která se vydala na svou cestu ze Země předtím, než lidstvo objevilo cestování rychleji než světlo. V průběhu 200 let žilo a zahynulo na palubě lodi několik generací s nadějí, že se usadí na Porrimě II.

Aby hráči postoupili v questu, musí zamířit dolů do planetárního letoviska Paradiso a zúčastnit se schůze představenstva. Po cestě budou mít příležitost komunikovat s různorodými členy posádky žijícími na ECS Constant, a dokonce se setkají s třídou plnou dětí.

Po příchodu do zasedací místnosti budou hráči svědky korporátního spiknutí vedoucích pracovníků Paradiso. Jsou nabídnuty tři možnosti: nechat posádku ECS Constant, aby se stala sluhami na Porrima II, vybavit loď gravitačním pohonem, aby si posádka mohla najít jiné místo k životu, nebo zabít celou posádku.

Aby si hráči vybrali první možnost, musí shromáždit konkrétní materiály a přesvědčit kapitána lodi. Druhá možnost zahrnuje cestu do HopeTech na planetě Polvo, kde získáte gravi pohon a poté přípravu ECS Constant pro jeho instalaci. Pokud jde o třetí možnost, hráči si brzy uvědomí, že vedoucí pracovníky nelze trvale zabít.

„První kontakt“ je jen jedním z poutavých vedlejších úkolů ve Starfield, které hráče ponoří do bohatého a dynamického vesmíru. Díky svým zajímavým příběhům a rozmanitým možnostem nabízí hra hodiny zábavy pro fanoušky žánru sci-fi.

