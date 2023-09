Pomoc malým podnikům s digitální výrobou a marketingem: Just Adventure Productions LLC

By

Just Adventure Productions LLC, malá firma se sídlem v Big Stone Gap ve Virginii, se zaměřuje na poskytování digitálních produkčních a marketingových služeb dalším malým podnikům. Společnost nedávno obdržela grant ve výši 10,000 XNUMX USD od úřadu pro hospodářský rozvoj Virginia Coalfield (VCEDA) na podporu svého růstu.

Just Adventure Productions, založená Justinem Falinem v prosinci 2022, nabízí řadu služeb včetně videografie, natáčení pomocí dronu a marketingu na sociálních sítích. Společnost si klade za cíl být premiérovou agenturou pro produkci a marketing digitálních médií v regionu a podporovat úspěch obyvatel a podniků v jihozápadní Virginii.

Kromě své současné nabídky má Just Adventure Productions plány na budoucí expanzi, včetně webdesignu, mobilních aplikací a školicích služeb pro sociální média. Společnost si představuje, že se stane spolehlivým a renomovaným podnikem, který pomůže podnikům přejít do digitálního věku médií a marketingu.

Justin Falin se zkušenostmi v oblasti masové komunikace a čtyřletou produkční zkušeností vede růst společnosti. Je také členem International Wedding and Event Videographers Association International a plní kritéria pro získání certifikace WEVA International Merited Professional Videographer. Společnost v současné době zaměstnává jednoho zaměstnance na plný úvazek a jednoho zaměstnance na částečný úvazek, do pěti let se plánuje rozšířit až na čtyři zaměstnance na plný úvazek a dva zaměstnance na částečný úvazek.

Jednou z klíčových výhod Just Adventure Productions byl grant počátečního kapitálu VCEDA. Grant pomohl firmě nakoupit drahé vybavení potřebné pro její provoz. Bez grantu by se Justin musel zadlužit, aby získal správné vybavení. Grant významně podpořil růst a rozvoj společnosti.

Celkově si Just Adventure Productions klade za cíl podporovat další malé podniky v jejich potřebách digitálního marketingu a poskytovat jim komplexní řešení, která jim pomohou vyprávět jejich příběh, předvést své produkty a služby, získat talenty nebo podporovatele a získat konkurenční výhodu.

