XDefiant od Ubisoftu byl zpožděn po zamítnutí certifikace PlayStation a Xbox

Nadcházející hra Ubisoftu, XDefiant, byla zpožděna kvůli problémům s certifikací z PlayStation a Xbox. Výkonný producent hry Mark Rubin sdílel aktualizaci s hráči prostřednictvím blogového příspěvku a vysvětlil, že Ubisoft předložil hru k certifikaci v červenci. V polovině srpna však XDefiant obdržel výsledek „Neprošel“.

Rubin připustil, že podcenili požadovanou práci na dodržování předpisů, a uvedl: „Kdyby to prošlo, byli bychom schopni odeslat na konci srpna. Ale nestalo se tak, a tak jsme poslední tři až čtyři týdny strávili opravou těchto problémů a přípravou na další podání.“

Dobrou zprávou je, že XDefiant bude znovu předložen prvním stranám za méně než dva týdny, což naznačuje možné vydání od poloviny do konce září. Rubin však také zmínil „pravděpodobný scénář“, kdy hra může získat podmíněný Pass, což povede k patchi Day One s konečnými opravami. To by posunulo datum vydání na začátek/polovinu října.

XDefiant, původně představený v roce 2021 jako titul Tom Clancy, již prošel v posledních měsících několika beta verzemi. Rubin vysvětlil, že důvodem, proč Ubisoft neoznámil pevné datum vydání, je to, že beta testy považují za skutečné testy, nejen za marketingové akce. Cílem je shromáždit cennou zpětnou vazbu a zajistit vybroušený a příjemný herní zážitek.

Rubin uzavřel příspěvek na blogu zdůrazněním, že datum vydání bude co nejdříve, protože pilně pracují na řešení problémů s dodržováním předpisů a splnění požadovaných standardů stanovených PlayStation a Xbox.

