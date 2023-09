Aplikace Google Chrome dostává ke svým 15. narozeninám vzrušující redesign

By

Google slaví své 15. narozeniny velkou aktualizací aplikace Google Chrome. Jednou z největších změn je zavedení návrhového jazyka Material You, který umožňuje více možností přizpůsobení. Tento designový jazyk byl poprvé představen s Androidem 12 a byl chválen pro svou schopnost transformovat vzhled telefonů Android.

Díky nové aktualizaci mají nyní uživatelé Chrome přístup k panelu „Přizpůsobit Chrome“, kde si mohou vybrat z řady barev a přizpůsobit si tak své prohlížení. Tyto možnosti přizpůsobení se ukládají na základě jednotlivých profilů, což uživatelům s více profily usnadňuje jejich rozlišení.

Kromě designových změn se také vylepšuje nabídka Chrome, která poskytuje rychlejší přístup k rozšířením Chrome, Překladači Google a Správci hesel Google. Uživatelé tak budou mít pohodlnější přístup k oblíbeným funkcím a službám pomocí několika kliknutí.

Internetový obchod Chrome také prochází kompletním přepracováním a obsahuje přizpůsobená doporučení a vybrané kolekce rozšíření. Existuje dokonce sekce rozšíření poháněných umělou inteligencí, která se stará o rostoucí popularitu nástrojů řízených umělou inteligencí.

Google navíc do Chromu přidává nové funkce, které vylepší zážitek z prohlížení. Jednou z takových funkcí je tlačítko „Vyhledat tuto stránku pomocí Googlu“, které otevře postranní panel pro vyhledávání, aniž by došlo ke ztrátě aktuální pozice uživatele. To usnadňuje vyhledávání informací a vyhledávání bez přerušení procházení.

Google také rozšiřuje svou službu Search Generative Experience (SGE), jejímž cílem je změnit způsob, jakým lidé vyhledávají. Zatímco zpočátku byla dostupnost omezená, Google ji nyní otevírá pro testování v USA. Tato funkce nabízí uživatelům pohled do budoucnosti vyhledávání a inovací, na kterých Google pracuje.

Celkově je cílem těchto aktualizací aplikace Google Chrome a Internetového obchodu Chrome zlepšit přizpůsobení uživatele, dostupnost a efektivitu procházení. S designovým jazykem Material You a vylepšenými funkcemi mohou uživatelé Chrome očekávat personalizovanější a pohodlnější procházení.

