Čínský Huawei uvádí na trh chytrý telefon Mate 60 Pro+ v předprodeji

Čínská společnost Huawei Technologies představila smartphone Mate 60 Pro+ do předprodeje. Tento nový přírůstek do řady Mate zdůrazňuje úspěch čínské technologické firmy při překonávání amerických sankcí. Na rozdíl od předchozího uvedení Mate 60 Pro Huawei neinzeroval Mate 60 Pro+ předem. Společnost na svém oficiálním internetovém obchodě oznámila, že zákazníci mohou začít zadávat objednávky od 10:08 (0208 GMT), přičemž doručení se očekává do 9. října.

Specifikace poskytnuté Huawei pro Mate 60 Pro+ zdůrazňují jeho schopnost připojit se ke dvěma satelitům současně a jeho větší vnitřní úložiště ve srovnání s Mate 60 Pro. Cenu smartphonu však společnost nezveřejnila. Podle rychlostních testů sdílených kupujícími na čínských sociálních médiích Mate 60 Pro+ prokázal rychlost stahování, která překonává rychlost ostatních špičkových 5G telefonů.

Analýza odtržení provedená společností TechInsights odhalila, že smartphone je poháněn novým čipem Kirin 9000s, vyráběným v Číně společností Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Tento objev je pro Huawei považován za zásadní průlom, protože přístup společnosti k nástrojům pro výrobu čipů, které jsou nezbytné pro výrobu pokročilých modelů mobilních telefonů, byl od roku 2019 značně omezen kvůli americkým sankcím. Dříve mohl Huawei uvést na trh pouze omezené série 5G modelů pomocí bramborové hranolky.

Kromě Mate 60 Pro+ představil Huawei také Huawei Mate X5, novou verzi své řady skládacích telefonů.

Definice:

– Čip Kirin 9000s: Čip vyvinutý společností Huawei pro její smartphony.

– Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC): Čínská společnost vyrábějící polovodiče.

