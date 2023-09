Zkamenělý: Nejlepší irský hororový podcast nastupuje na scénu vůbec první živé show

By

Populární irský hororový antologický podcast Petrified nadchne publikum svým vůbec prvním živým vystoupením v Irsku. Film Petrified, který pořádá Peter Dunne a Liam Geraghty, uchvátil posluchače svým kreativním vyprávěním příběhů a talentovanými hlasovými herci.

Živé podcasty představují jedinečnou výzvu, protože médium musí účinně zaujmout publikum a zachovat podstatu pořadu. Mnoho živých podcastů se snaží najít správnou rovnováhu, takže posluchači mají pocit odpojení nebo nejistotu ohledně pravosti škádlení. Nicméně, Petrified tuto výzvu pokořili a prostřednictvím svých živých vystoupení přinesli skutečně děsivý zážitek.

Zatímco každá epizoda Petrified je samostatný příběh, podcast zavedl posluchače do řady jedinečných prostředí, včetně dublinské pantomimy, přízraků a call centra. Nicméně jedna konkrétní epizoda, která rezonuje s kultovním pokračováním podcastu, je „Hodina příběhu Melody“.

Na rozdíl od tradiční živé podcastové události má „Melody's Story Hour“ meta přístup. Namísto toho, aby hostitelé četli příběhy nebo vedli otázky a odpovědi, epizoda se odehrává v rámci záznamu živého podcastu. Když členové publika sledují, jak se před nimi odvíjí hrůza, brzy se ocitnou zapleteni do příběhu, což vede k mrazivému a uspokojivému zvratu.

Aby uspokojili ty, kteří si chtějí vychutnat tento zážitek z brnění páteře, Petrified se připravuje na své druhé živé vystoupení, tentokrát v Dublinu. Nadcházející událost „Petrified Live“ se bude konat v The Laughter Lounge na Eden Quay, kde vystoupí talentovaní herci Ali Fox, Margaret McAulife a Anna Sheils-McNamee.

Vzrušení naplňuje vzduch, když se autor knihy Zkamenělý, Peter Dunne, podělil o své myšlenky o nadcházejícím živém podcastu a prohlásil: „Jsme tak nadšení – a příhodně i vyděšení –, že uděláme náš první živý podcast v Irsku. Bude to skvělá noc pro fanoušky show a perfektní úvod do toho, co děláme pro každého nového v Petrified.“

Pokud si nechcete nechat ujít tento vzrušující zážitek, pořiďte si vstupenky na Petrified Live na laughterlounge.com. Představení začne ve 8 hodin, dveře se otevřou v 7 hodin. Zůstaňte ve spojení s Petrified tím, že budete sledovat jejich oficiální účet na Instagramu pro nejnovější aktualizace.

