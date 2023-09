Bank of England vyzývá k národní konverzaci o obavách o soukromí digitálních liber

By

Zástupkyně guvernéra Bank of England (BoE) Sarah Breedenová vyzvala k „národní konverzaci“, která by řešila obavy veřejnosti týkající se dopadů digitální verze libry na soukromí. BoE a britské ministerstvo financí zkoumají možnost zavedení digitální libry v blízké budoucnosti. Kritici však tvrdí, že digitální měna by mohla vládám umožnit monitorovat výdajové návyky jednotlivců a komplikovat hotovostní transakce.

Breeden zdůraznil, že je třeba řešit otázky ochrany soukromí a podporovat otevřený dialog na toto téma. Zdůraznila, že digitální libra bude sloužit jako základ pro všechny digitální transakce a zajistí důvěru v měnu. Přiznala však, že v řízení soukromí a definování role státu ve vztahu k digitální měně existují problémy.

Obavy o soukromí týkající se programovatelnosti také uznal Breeden, který zdůraznil potřebu vytvořit jasnou legislativu a podmínky pro řešení těchto obav.

Breeden dále zdůraznil, že soukromí by také mělo být prioritou při zvažování digitálních měn soukromého sektoru. Poukázala na to, že jedenáct zemí již spustilo digitální verze svých měn a o této možnosti uvažuje i americká centrální banka.

Dalším klíčovým faktorem Breedena je dopad na finanční stabilitu. Odpovědi na veřejnou konzultaci o digitální libře budou zveřejněny později v tomto roce a poskytnou další pohled na různé aspekty návrhu.

Stojí za zmínku, že Breeden odmítl myšlenku, že by digitální měna odstranila dostupnost hotovosti, jak navrhovali kritici.

Zdroje: Reuters

Definice:

– Digitální libra: Digitální verze britské měny, libra šterlinků.

– Bank of England (BoE): Centrální banka Spojeného království.

– Obavy o soukromí: Obavy týkající se ochrany osobních údajů a individuálních práv na soukromí.

– Programovatelnost: Schopnost psát kód nebo instrukce pro počítač nebo digitální systém pro provádění specifických funkcí nebo úkolů.

– Finanční stabilita: Stav, ve kterém je finanční systém, jako je bankovní systém, schopen odolávat otřesům a udržovat svůj provoz.

– Veřejná konzultace: Proces získávání veřejného příspěvku nebo zpětné vazby ke konkrétnímu tématu nebo návrhu.

