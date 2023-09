SIX oznamuje regulační schválení pro deriváty digitálních aktiv BME Clearing

By

SIX, švýcarský poskytovatel finančních služeb, oznámil, že BME Clearing, španělská centrální protistrana (CCP), získala regulační souhlas od Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) k clearingu futures na bitcoiny a ethereum. To představuje významný milník v ekosystému digitálních aktiv a demonstruje závazek společnosti SIX k inovacím a bezpečnosti.

BME Clearing představí nový segment s názvem Digital Asset Derivatives, zaměřený na institucionální investory. Tento segment poskytne bezpečné a vysoce regulované prostředí pro obchodování, zúčtování a hotovostní vypořádání futures na digitální aktiva. Zavedení tohoto segmentu je reakcí na rostoucí poptávku institucí po regulovaném přístupu k digitálním aktivům.

José Manuel Ortiz, vedoucí clearingových a repo operací ve společnosti SIX, vyjádřil potěšení nad regulačním schválením pro tento nový segment. Zdůraznil, že tento milník odráží odhodlání společnosti SIX poskytovat institucím, klientům a investorům inovativní řešení. Cílem je přispět k trvalému růstu ekosystému digitálních aktiv a zajistit bezpečný a efektivní obchodní zážitek pro všechny zákazníky.

Získáním regulačního souhlasu je společnost BME Clearing schopna nabídnout institucím regulovanou cestu pro přístup k digitálním aktivům, jako jsou bitcoiny a ethereum. Tento krok je v souladu s rostoucím zájmem a přijetím kryptoměn mezi institucionálními investory.

Celkově je schválení udělené CNMV společnosti BME Clearing významným pokrokem, který posiluje závazek společnosti SIX k inovacím a bezpečnosti v ekosystému digitálních aktiv. Zavedením segmentu Digital Asset Derivatives se BME Clearing snaží poskytnout institucionálním investorům bezpečné a regulované prostředí pro obchodování futures na digitální aktiva.

