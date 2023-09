Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp – pohled zevnitř na předsezónní sezónu NHL

National Hockey League (NHL) a NHL Network oznámily své partnerství s Los Angeles Kings pro čtvrtou sezónu jejich předsezónních dokumentů Behind The Glass se všemi přístupy. Tato třídílná série, produkovaná NHL Network ve spolupráci s NHL Productions, poskytne pohled do zákulisí intenzity, dramatu a soutěže přípravné sezóny NHL optikou dvojnásobného vítěze Stanley Cupu Kings.

Nadcházející sezóna Behind The Glass bude představovat cestu Kings na jižní polokouli, když budou hrát proti Arizona Coyotes v australském Melbourne o 2023 NHL Global Series. Půjde o vůbec první zápasy NHL hrané v Austrálii, které sérii přidají napínavost. Hráči budou odposloucháváni a prezentováni mimo kluziště, což fanouškům nabídne jedinečný obsah, když budou soutěžit o své místo na soupisce a připravovat se na zahájení pravidelné sezóny.

Po dvou po sobě jdoucích vítězstvích o Stanley Cup Playoff zvýšili Kings očekávání ohledně organizace. Behind The Glass se zaměří na viceprezidenta a generálního manažera týmu Roba Blakea a hlavního trenéra Todda McLellana, kteří vedou tým během tréninkového kempu a formují vizi věčného kandidáta na Stanley Cup. V seriálu budou také profilováni klíčoví hráči, jako je nově získaný centr Pierre-Luc Dubois, vycházející hvězdy Adrian Kempe a Kevin Fiala a kmenoví hráči veteráni Anze Kopitar a Drew Doughty. Prezident týmu Luc Robitaille poskytne jedinečný pohled na to, co to znamená být králem.

Behind The Glass měl premiéru poprvé v roce 2018 a nabídl fanouškům nebývalý pohled na předsezónní sezónu NHL očima New Jersey Devils. Od té doby se v sérii objevily Philadelphia Flyers a Nashville Predators. Letošní ročník zvýší sázky mezinárodní cestou do australského Melbourne.

Fanoušci mohou očekávat, že uvidí exkluzivní bonusový obsah a klipy z každé epizody Behind The Glass sdílené napříč platformami digitálních a sociálních médií pomocí hashtagu #BehindTheGlass. Každá epizoda bude navíc k dispozici na platformě YouTube NHL, což fanouškům nabídne více příležitostí k zapojení se do série.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp slibuje, že přivede fanoušky blíže ke hře a poskytne jedinečný a dosud neviděný pohled na tým a předsezónní období. Díky bezprecedentnímu přístupu tato docuseries jistě nadchne fanoušky, kteří očekávají nadcházející sezónu NHL.

