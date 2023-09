Baldur's Gate 3: Základní kouzla a schopnosti pro vaši postavu

By

Baldur's Gate 3 nabízí hráčům nepřeberné množství možností, pokud jde o sestavování postav, načítání schopností a kouzla. S tolika dostupnými možnostmi může být zdrcující rozhodnout, které z nich jsou pro vaši postavu nejlepší. V tomto článku prozkoumáme několik základních kouzel a schopností, které stojí za to přidat do vašeho arzenálu, když budete cestovat světem Faerûn.

Eldritch Blast

Eldritch Blast je nezbytným ofenzivním Cantripem pro Warlocks. Tato schopnost silového poškození vystřelí silný paprsek s velkým dosahem. Jak postupujete o úroveň výš, můžete dokonce vystřelit až tři výbuchy najednou. Warlockové mohou toto kouzlo dále vylepšit modifikátory, jako je Agonizing Blast (zvýšené poškození) a Repelling Blast (odhání nepřátele). Přidání Repelling Blast k vaší stavbě může být zvláště užitečné pro boj s nepřáteli na velké vzdálenosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o Cantrip, není omezen sloty pro kouzla, což z něj činí cenný doplněk k repertoáru jakéhokoli Warlocka.

Vedení

Guidance je neocenitelný Cantrip, který poskytuje bonus +1k4 při kontrole statistik. Ať už prostřednictvím své vlastní postavy nebo společníka, jako je Shadowheart, vedení navádění může výrazně zlepšit vaše šance na úspěch při hodech kostkou. To je užitečné zejména pro kontroly dialogů a může to významně ovlivnit výsledek vašich interakcí. Nepodceňujte sílu tohoto bezplatného posílení.

Přátelé

Podobně jako Guidance je Friends dalším užitečným Cantripem pro kontroly statistik, zejména těch, které zahrnují dialog. Při těchto kontrolách poskytuje výhodu, umožňuje vám hodit dvěma kostkami a vybrat si vyšší číslo. Přátelé vám mohou pomoci překonat nešťastné hody a hladce si promluvit v záludných situacích. Mějte toto kouzlo na paměti, pokud chcete záchrannou síť pro kontrolu statistik.

Protikouzlo

Counterspell je schopnost reakce, která umožňuje uživatelům magie zrušit mocná kouzla seslaná nepřáteli. Vyžaduje slot pro kouzla úrovně 3, ale může potenciálně čelit i kouzlům vysoké úrovně s úspěšnou kontrolou statistik. Používejte Counterspell uvážlivě, protože je to omezený zdroj. Ušetřete jej pro nejničivější kouzla a během boje provádějte strategická rozhodnutí, abyste maximalizovali jeho účinnost.

požehnat

Bless je kouzlo, které poskytuje bonus +1k4 k určitým hodům pro celou vaši skupinu. I když využívá Spell Slot, jeho výhody se mohou hromadit s dalšími výhodami nebo buffy, které ovlivňují hod na útok a záchranné hody. Než se pustíte do významných bitev, vrhněte Bless, abyste zvýšili šance své party na úspěch.

Strach

Vhánění strachu do nepřátel vám může dát v boji navrch. Kouzlo Strach dělá přesně to tím, že způsobí, že vystrašení nepřátelé budou mít znevýhodnění na schopnosti a kontrolu útoku. Omezuje také jejich pohyb a brání jim v přiblížení se k sesilateli. Toto kouzlo může vytvářet příležitosti pro manipulaci a kontrolu na bojišti.

Oblak dýk

Cloud of Daggers je vynikající kouzlo pro oblast účinku, které může způsobit značné poškození. I když jeho zasažená oblast nemusí být rozsáhlá, jeho potenciál poškození je vysoký. Kouzlo vytvoří zkroucení dýk, které způsobí poškození jakémukoli nepříteli nebo dokonce spoluhráči, který jím projde. Je to skvělé kouzlo, které se používá v škrticích bodech nebo v centrálních oblastech bojiště k trychtýřování a poškození nepřátel.

Misty Step/Dimension Dveře

Schopnost teleportovat se může změnit hru. Kouzla jako Misty Step nebo Dimension Door vám umožní rychle se přemístit na bojišti, vyhnout se nepřátelům nebo se dostat do jinak nepřístupných oblastí. Tato kouzla poskytují všestrannost a mohou být užitečná v situacích boje i průzkumu.

Pamatujte, že tato kouzla a schopnosti by měly být vybrány na základě vaší postavy a herního stylu. Experimentujte s různými kombinacemi, abyste našli to, co vám nejlépe vyhovuje. Při postupu Baldur's Gate 3 se nebojte vytvářet vlastní návrhy nebo zkoušet nové strategie.

