Baldur's Gate 3 NPC Pojmenované z Dungeons & Dragons Sourcebook

Jeden hráč s orlíma očima ve hře Baldur's Gate 3 si všiml, že důležité NPC ve hře mohlo být pojmenováno pomocí zdrojové knihy Dungeons & Dragons Fifth Edition. Baldur's Gate 3, založený na populárním stolním RPG, silně čerpá ze světa a mechaniky Dungeons & Dragons Fifth Edition, díky čemuž je známý fanouškům této série.

Hráč zjistil, že jméno „Auntie Ethel“ lze nalézt ve zdrojové knize nazvané Volo's Guide to Monsters, kterou Dungeon Masters často používají k vytváření svých vlastních ježibab. Kniha obsahuje tabulku se jmény žen a mezi nimi jsou „teta“ a „Ethel“. Hráči Baldur's Gate 3 poznají tetu Ethel jako důležitou NPC v Aktu 1, která se zpočátku jeví jako normální stará žena, ale nakonec se ukáže, že je to mocná a zlá ježibaba.

Objev tohoto možného velikonočního vajíčka dodává hře ještě větší hloubku, protože naznačuje, že vývojáři, Larian Studios, mohli při vytváření herních postav odkazovat na zdrojovou knihu. Zajímavé je, že zdrojová kniha je napsána z pohledu postavy jménem Volo, která se také objevuje jako NPC v Baldur's Gate 3.

Je možné, že se Volo v určitém okamžiku setkal s tetou Ethel a zahrnul její jméno do své knihy, což přidává do tradice hry vrstvu vzájemného propojení. Auntie Ethel i Volo navíc staví hráče před obtížnou volbu, i když s různými výsledky. Tento objev zdůrazňuje pozornost věnovanou detailům v Baldur's Gate 3 a odměňuje fanoušky, kteří si najdou čas ponořit se hlouběji do jeho obsahu.

Celkově je toto velikonoční vajíčko jen jedním z příkladů bohatosti a hloubky Baldur's Gate 3, která hráče nepřestává uchvacovat svým spletitým světem a mechanikami. Pokud jste fanouškem hry, nezapomeňte se podívat na naše komplexní pokrytí, kde najdete nejnovější zprávy, průvodce a další.

