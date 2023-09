Jak naverbovat Mintharu bez zabíjení v Baldur's Gate 3

Jednou z populárních NPC v Baldur's Gate 3 je Minthara, temná elfka, která slíbila svou věrnost Absolute. Mnoho hráčů ji dychtilo naverbovat jako romantickou společnici, ale aby tak učinili, museli dokončit quest, který zahrnoval spoustu zabíjení. Jeden chytrý hráč však objevil způsob, jak naverbovat Mintharu, aniž by si vzal život.

Obvykle, aby se Minthara přidala na vaši stranu, budete muset splnit úkol, který vám dá, abyste pobili všechny v Emerald Grove. To by zahrnovalo krvavé setkání s Tieflingy a Druidy za asistence Minthařiných goblinských jednotek. Uživatel Redditu Wulfrinnan se však podělil o metodu, jak „nevinně“ najmout Mintharu.

Podle Wulfrinnanovy metody byste si měli nejprve promluvit s Tieflingovými dětmi z Molova gangu o krádeži druidského idolu. Potom ukradněte modlu pomocí stealth, abyste zabránili konání rituálu. To by vyvolalo boj mezi Tieflingy a Druidy, ve kterém byste měli buď utéct, nebo se proplížit. Poté nahlaste Minthaře polohu háje, a když se oba vrátíte, najdete všechny obránce mrtvé. To vám umožní naverbovat Mintharu později ve hře, aniž byste museli někoho zabíjet.

I když se tato metoda může navenek zdát nevinná, je důležité si uvědomit, že stále zahrnuje manipulaci a klamání. Připomíná to podobné morálně nejednoznačné volby v jiných RPG, jako je Star Wars: Knights of the Old Republic. Pokud však raději hrajete za postavu, která se snaží mít čisté ruce, může být tato metoda v Baldur's Gate 3 užitečným úskokem.

