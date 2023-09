Baldur's Gate 3 Hotfix 6 řeší problémy hráčů

By

Baldur's Gate 3, vyvinutý Larian Studios, nedávno obdržel malou, ale důležitou opravu, která řeší různé problémy hlášené hráči. Larian Studios bylo chvályhodně transparentní, pokud jde o svou práci na hře od jejího předběžného přístupu v roce 2020, a tato transparentnost pokračovala i po úplném vydání na PC a PlayStation 5. Jen za poslední měsíc obdrželo Baldur's Gate 3 několik oprav hotfix a dva hlavní opravy zaměřené na opravu chyb a vylepšení výkonu a plynutí hry.

Hotfix 6, i když je ve srovnání s předchozími aktualizacemi menší, řeší specifické problémy, se kterými se hráči potýkali. I když nezavádí významné změny, jako je přidání nových dialogových linií, implementace nových konců nebo splnění hlavních požadavků fanoušků, jako je možnost upravit vzhled postav po spuštění hry, zaměřuje se na vylepšení dialogů, funkčnosti ovladače a vizuálních artefaktů. .

Tato malá oprava posílí závazek Larian Studios naslouchat zpětné vazbě hráčů a neustále pracovat na optimalizaci herního zážitku pro všechny hráče bez ohledu na jejich platformu nebo herní styl. Možná to není převratné, ale demonstruje to odhodlání studia poskytovat co nejlepší zážitek pro hráče Baldur's Gate 3.

Další informace najdete v oficiálních poznámkách k opravě poskytnutých Larian Studios.

Zdroje:

– Larian Studios (patch notes)