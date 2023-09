Program Valkyrie LMH se vrátí s Astonem a Heart of Racing Partnership

Po více než třech letech pozastavení má být program Valkyrie LMH znovu aktivován prostřednictvím partnerství mezi Aston Martin a americkým týmem Heart of Racing. Aston Martin a Heart of Racing údajně uzavírají dohodu o uvedení vozu Valkyrie LMH na trať v roce 2021.

Aston Martin jedná s dodavateli a sestavuje tým, který bude dohlížet na program, včetně bývalého technického ředitele Williamsu F1 Adama Cartera. Zatímco Aston Martin nepotvrdil oživení Valkyrie LMH, společnost zdůraznila svou závodní DNA sportovních vozů a svůj závazek vyhodnotit možnosti v rozvíjejícím se prostředí motoristického sportu.

Šéf týmu Heart of Racing Ian James vyjádřil přání týmu posunout se do nejvyšší třídy mezinárodních závodů sportovních vozů, ale uvedl, že zatím nebylo dosaženo ani podepsáno žádné dohody. Heart of Racing již letos expandovalo do mistrovství světa ve vytrvalostních závodech (WEC) s Aston Martinem.

Očekává se, že závodní vůz Valkyrie bude soutěžit jak ve WEC, tak v Mezinárodní asociaci motoristických sportů (IMSA). Vůz bude pohánět 6.5litrový motor V12 vyvinutý ve spolupráci s Cosworth, podobný motoru používanému v streetové verzi Valkyrie.

Program Valkyrie byl pozastaven, když byly vozy LMDh založené na LMP2 začleněny do divize Hypercar WEC. Aston Martin se však rozhodl oživit program na základě rad od Lawrence Strolla, majitele Aston Martin, o návratu do Le Mans na vysoké úrovni.

Poslední účast Aston Martinu v nejvyšší třídě v Le Mans byla s otevřeným LMP1 AMR-One v roce 2011. Program Valkyrie je oddělený od závodu Aston Martin Racing, který vyvinul kupé DBR1/2 P1 založené na Lole.

Zdroje:

– Autosport